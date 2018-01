Studenti su otkrili profesorovu tajnu: Bio je gay pornoglumac

Studenti rimskog sveučilišta La Sapienza razotkrili su šokantnu tajnu svog profesora matematike - Ruggiero Freddi (41) bio je gay pornozvijezda.

Istina je na vidjelo izašla sasvim slučajno. Naime, Freddi je na Facebooku objavio snimku na kojoj pokazuje svoje raskošne mišiće. Netko ga je prepoznao i dojavio to novinarima dnevnog lista Republica.

Ubrzo su "zbrojili dva i dva" te shvatili da je Freddi nekad glumio pod umjetničkim imenom Carlos Masi. Profesora nije nimalo uznemirila činjenica da sada svi znaju čime se u prošlosti bavio.

"Nekoliko studenata je objavilo moju fotografiju i tako se saznalo, iako ja to nisam nikada krio niti smatram da moja prošlost predstavlja problem", rekao je Freddi.

"Nikada nisam osjetio na svojoj koži da me se diskriminira, niti kada sam javno priznao da sam homoseksualac niti kada su ljudi otkrili čime sam se bavio. Nikome to nije smetalo, ni mojoj majci, ni prijateljima" kaže Freddi i ističe da je Italija mnogo liberalnija i naprednija nego to drugi misle.

Jedino je njegov otac bio razočaran, piše Daily Mail.

"Rekao mi je: Čemu ulagati u obrazovanje i fakultet da bi na kraju završio kao pornozvijezda. Mogao si se time baviti za stalno. Ali na kraju je i on sve odlično prihvatio", kazao je profesor koji je obitelji priznao da je homoseksualac kad je imao 17 godina.

Freddi kaže kako studenti nikada nisu imali prigovora na njega.

Na probleme je naišao tek prošli mjesec kada je sveučilište otkazalo koneferenciju na temu HIV-a i Aidsa, koju je Freddi organizirao.

"Već sam rezevirao konferencijsku salu, ali odobrenje od šefa odjela nikada nisam dobio. Najednom, rezervacija je otkazana. Ne znam što to znači, ali mislim da nisam zaslužio takav tretman. Ozbiljan sam istraživač i profesor", naglašava.

Freddi već dvije godine predaje matematiku. Devetogodišnju karijeru pornoglumca u Sjedinjenim Državama prekinuo je 2013. godine kada se vratio u Italiju kako bi magistrirao matematiku. Već je imao magisterij iz računalnog inženjerstva.

"Mogao sam ostati u porno industriji, bilo bi mnogo lakše. Bio sam zvijezda, snimio 13 poznatijih filmova, ali zasitio sam se toga. Sve sam već vidio. Osim toga, i godine su me stigle. U nekom trenutku postane patetično baviti se time, htio sam to izbjeći", kazao je Freddi.

Ponavlja kako nikada nije imao problema zbog prošlosti, a čak su ga neki profesori na doktoratu zvali njegovim umjetničkim imenom - Carlo.

"Morao sam paziti da se ne zabunim i da ne napišem krivo ime na ispitu", kaže.

Freddi danas živi u centru Rima sa svojim dugogodišnjim partnerom, Argentincem Gustavom Lugeizamonom (41). On je također u pornoindustriji, a glumi pod imenom Adam Champ. Par se, nimalo čudno, upoznao na jednom filmskom setu.

Žive u luksuznom, 600.000 eura vrijednom apartmanu, koji je Freddi kupio novcem koji je zaradio snimajući pornofilmove. Društvo im rade dvije čivave. Freddi kaže da mu danas više nije ugodno pozirati pred kamerama bez majice. Želi da ga se shvati ozbiljno kao profesora.