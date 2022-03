'Studenti žele profesore koji su dostupni i stručni, žele primjere iz prakse i interaktivnost'

Nakon završene srednje škole mladi u Hrvatskoj mogu studirati na 117 visokih učilišta sveučilišnog i stručnog profila (veleučilišta i visoke škole). Na javnim sveučilištima studira 90 posto studenata, no i za privatna učilišta sve je veći interes. No studenti novih generacija traže nove pristupe, bez obzira na to koji studij su odabrali.

- Studenti danas traže kontinuiranu povratnu informaciju, preferiraju razna iskustva i iskustveno učenje, stalne poveznice teorije i prakse, adekvatan pristup, aktualnost, primjenjivost, kritičko promišljanje i dobru komunikaciju - kaže izv. prof. dr. sc. Maja Martinović, prodekanica Zagrebačke škole za ekonomiju i management (ZŠEM).

Ona će o tim temama govoriti kao sudionica panela "Revolucija na katedrama: Jesu li fakulteti tvornice diplomaca ili predvodnici inovacija?" na konferenciji o obrazovanju 24sata i partnera.

Na njihove navike i očekivanja utječe život u globaliziranom svijetu, u kojem su glavne teme migracije, tehnološke promjene, pitanja održivosti i prijetnji okolišu te globalni izazovi sigurnosti društva, ističe.

- Studenti od profesora ne očekuju puko tumačenje definicija i koncepcija nego žele pojačanu interaktivnost, primjere iz prakse i problemski koncipiranu nastavu - kaže Martinović.

Takvih promjena svjesni su i na Tehničkom veleučilištu Zagreb, čija dekanica, izv. prof. dr. sc. Jana Žiljak Gršić, kaže kako su aktivna znanja prioritet ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu.

- Studentima se daje mentorski pristup i motivirajuća atmosfera, čime dobivaju najviše od svojih nastavnika. Velika pažnja daje se nastavnicama i njihovu kontinuiranom usavršavaju - kaže Žiljak Gršić.

Suvremena učilišta, ističu naše sugovornice, konkurentnost grade upravo na studentima, koji su u središtu, a to prije svega znači izuzetno obrazovan i stručan nastavni kadar.

