'Studentima dajem stipendiju iz svog džepa da unaprijede grad'

Još dok je bio student koji se borio s novčanim poteškoćama, Vukovarac Dejan Gemeri (28) odlučio je da će jednoga dana, kad uspije u životu, on biti taj koji će financijski pomagati odličnim učenicima i studentima. Od te ideje nije odustao pa je ove godine ovaj mladi doktorand kemije i fizike raspisao natječaj za dodjelu dvije stipendije najboljim vukovarskim studentima koje će financirati vlastitim sredstvima. Nazvao ju je Gemerica, iznosi 100 eura po studentu i trajat će 10 mjeseci. Na natječaj mu se javilo više od 20 studenata, a odabranima je već isplatio dvije. I ne samo to, u svibnju je s 3000 kuna nagradio najbolju učenicu generacije srednje Tehničke škole "Nikola Tesla" u Vukovaru.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Najboljeg učenika treba nagraditi jer to je rezultat konzistentnog rada. Ako se trudite, uvijek će se naći netko da taj trud i rad prepozna i nagradi. Bio sam i nastavnik fizike u toj školi pa znam kolike napore kolege i kolegice ulažu da učenike izvedu na pravi put. To je najkvalitetnija srednja škola koju Vukovar može ponuditi - kaže Gemeri, koji posljednjih godina živi u Njemačkoj, gdje je upisao doktorat. Bavi se teorijskom kemijom i fizikom te kao znanstveni radnik radi na više projekata istovremeno. Dok nije otišao u Njemačku, još tijekom studija na Odjelu za fiziku u Osijeku, radio je razne poslove kako bi si financijski pomogao.

- Radio sam po trgovima, u skladištu, vozio viličar. Imao sam gradsku stipendiju, ali ona nije bila dovoljna za sve studentske potrebe. Kroz te poslove naučio sam vrijednost novca i da su ljudi bogati različitim životnim iskustvima - prisjeća se Gemeri, koji je tijekom zadnje dvije godine studiranja počeo raditi kao profesor u trima školama.

Kad je diplomirao, otišao je u Njemačku, 2020. godine, na doktorat. Prvih godinu dana živio je u Saarbruckenu, a nakon toga u Wuppertalu, i to zbog drugog projekta.

- Dakako, nemam milijune, ali živim skromno i pomislio sam zašto ne bih sad nekome pomogao. Čekao sam ovu akademsku godinu da raspišem mali natječaj. Raspisao sam ga dva mjeseca prije nego što ide gradski jer mi je uvijek išlo na živce što studenti već krenu na fakultet, a stipendiju dobiju tri mjeseca kasnije. Prednost sam dao redovitim studentima diplomskih studija koji bi već trebali jasno artikulirati svoju budućnost. Uvjet je bio da su iz vukovarskog kraja i da, ako studiraju vani, imaju namjeru vratiti se živjeti u Vukovaru nakon studija. Najviše se prijavilo studenata iz Vukovara koji studiraju vani, jer oni ne mogu dobiti gradsku stipendiju. Morali su napisati motivacijsko pismo. Odabrao sam jednu curu i jednog dečka koji su baš iz Vukovara, studiraju psihologiju i medicinu. Kad završe, grad će imati jednog doktora i jednog psihologa - dodaje Gemeri, koji se nada kako je time poslao i poziv drugima da na isti način pomognu zajednici iz koje potječu, jer danas je puno mladih kojima treba pomoć da se obrazuju i stanu na svoje noge.

Htio osigurati besplatne instrukcije

Gemerija u Vukovaru svi poznaju po kreativnim inicijativama koje pozivaju na širenje znanja te pomoć učenicima i studentima u napredovanju.

- Dok sam studirao, imao sam ideju da u Vukovaru osiguramo učenicima mjesto gdje bi mogli besplatno dobiti instrukcije, pripremu za maturu i druge pomoći u učenju, sve ono što roditelji plaćaju djeci. Kolegama u školama u kojima sam predavao činila se to kao odlična ideja. Neki su pristali surađivati sa mnom u tom projektu volonterski. Ideja je bila, ajmo se okupiti i raditi dobru stvar. Trebao nam je samo prostor od Grada, a naš rad bi bio besplatan. Rekli smo da ćemo prostor mi opremiti. No Grad nas je odbio rekavši da nemaju prostora - prisjeća se Gemeri, koji danas vjeruje kako je odbijen jer je do tada bio aktivan u gradskoj oporbenoj politici, kao predsjednik Foruma mladih SDP-a.

- Politika? Bio, vidio, hvala lijepo, nikad više. Bio sam mlad i mislio sam da je moguće entuzijazmom mijenjati stvari. No bio sam u zabludi. To je jedna interesna skupina u kojoj svatko vuče na svoju stranu. Svojim iskrenim nastupima naštetio sam bližnjima i samome sebi. Zatvorio sam si skoro sva vrata u Vukovaru, no ostao je respekt okoline koja je prepoznala da sam uvijek imao snagu reći što mislim, a to je bilo suprotno od onoga što misle ljudi na vlasti. Napustio sam politiku kad sam vidio da nemaš ljude s kojima možeš raditi jer svi gledaju svoje interese i onda dođeš do situacije da se više cijene istrošeni i nepošteni političari, a ne oni koji uistinu žele nešto promijeniti nabolje - kaže Gemeri. Radije se, stoga, okrenuo konkretnom pomaganju onih koji to zaista cijene.

Zanimljivo je da je Gemeri od 2018. državni rekorder s memorijom 1570 decimala broja Pi.

- Ljudski mozak može napraviti čuda. Svjetski rekord je 70.030 decimala. Da pamćenje brojeva nije talent, nego da svi to mogu pokušao sam dokazati i samostalno osmišljenom kampanjom 2018. godine, u mjesecu borbe protiv Alzheimerove bolesti, koju sam nazvao 'Život vrijedan memorija'. Skrenuo sam pozornost na nepredvidivost Alzheimerove bolesti, a isto tako i na neka istraživanja koja su pokazala da uz mentalne vježbe postoji mogućnost kvalitetne prevencije. Pokazao sam ljudima kako zapamtiti cijeli špil karata uz pomoć mentalnih slika. Bio je dobar odaziv na inicijativu - kaže Gemeri dodajući kako znanje otvara sva vrata ovoga svijeta i ulaganje u njega se uvijek isplati.

- Bilo bi dobro da u svakom trenutku možemo pokupiti kofer i preseliti se negdje drugdje jer nam tako više odgovara. Upravo takva mogućnost dolazi sa znanjem. Budite oni koje će drugi vući za rukav i nuditi najbolje uvjete rada i života, a ne obratno. Pronađite ono što volite i žrtvujte malo svog slobodnog vremena - ističe mladi vukovarski doktorand koji priznaje da svojim gradom nije posve zadovoljan.

- Vukovar je stalno u nekoj paralizi. Uvijek nam je netko drugi kriv, previše smo orijentirani na prošlost i sporo napredujemo. Grad je lijep, obnovljen, ali to ide po nekoj inerciji. Nećemo se valjda ponositi time da nemamo ruševina, to je normalna stvar nakon toliko godina. Strašne stvari su se događale, ali život ide dalje, trebaju nam novi heroji mirnodopskog doba, a to su mladi kreativci koji taj grad vide u nekom boljem svjetlu. Takvi su i dalje potisnuti. Volim Vukovar, iz mješovite sam obitelji, cijenim ljude po onome kako se ponašaju, a ne kakve su etničke pripadnosti. Tako sam odgojen - ističe Gemeri i smatra kako je Vukovar dobro mjesto za roditelje da djecu izvedu na pravi put, nauče ih da kod ljudi cijene prave vrijednosti, da ne mrze i da poštuju sve različitosti na koje naiđu.

Najčitaniji članci