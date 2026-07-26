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OPREZ, VOZAČI

STVARAJU SE GUŽVE Kolona na A2 jedan kilometar. Prekinute katamaranske linije...

Piše HINA,
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STVARAJU SE GUŽVE Kolona na A2 jedan kilometar. Prekinute katamaranske linije...
Foto: HAK
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Na autocesti ﻿A2 Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba ﻿kolona je duga jedan kilometar

Promet je pojačan na važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti te na prilazima turističkim središtima, izvijestili su iz Hrvatskog autokluba (HAK) u nedjelju.  Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići ﻿povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora, dok pred naplatama Lučko i Demerje nema dužih čekanja.

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Na autocesti ﻿A2 Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba ﻿kolona je duga jedan kilometar. 

Što se tiče pomorskog prometa, u prekidu su katamaranske linije: Jadrolinija linija 9309 Novalja-Rab-Rijeka, ﻿﻿Jadrolinija ﻿323 Kraljevica-Crikvenica-Senj-Baška-Lopar-Rab-Lun, Jadrolinija ﻿(8 sati) katamaran b/p Jelena na liniji 51BB Zadar (Gaženica) - Ancona, Krilo-Kapetan Luka ﻿Pula-Zadar-Pula, M/B Naranča ﻿Dubrovnik-Pomena-Korčula te Jadrolinija ﻿linija 659 Split - Bol - Hvar - Vis s polascima iz luke Split u 7,30 sati i 15,30 sati te povratak iz luke Vis u 10,10 sati i 19,30 sati.

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