<p>IT tvrtka <strong>Styria Digital</strong> <strong>Development</strong>, koja je članica <strong>Styria Media Grupe</strong>, najnoviji je nositelj certifikata Poslodavac Partner, prestižnog priznanja koje konzultantska kuća <strong>SELECTIO</strong> već petnaestu godinu zaredom dodjeljuje onim kompanijama koje postižu visoku razinu kvalitete u upravljanju ljudskim resursima. Tvrtka Styria Digital Development je najviše rezultate u postupku certifikacije postigla u područjima vezanima za usavršavanje i razvoj te brigu o zaposlenicima.</p><p>Na razini tvrtke tako se provodi niz aktivnosti s ciljem poboljšanja kvalitete života i zdravlja zaposlenika te ostvarenja ravnoteže njihovog poslovnog i privatnog života. Primjerice, neke od pogodnosti koje su dostupne zaposlenicima su besplatno psihološko savjetovanje i sistematski pregledi, mamografski pregledi za sve zaposlenice i članice obitelji zaposlenika starije od 38 godina. Veliki je broj pogodnosti i za mlađu populaciju i mlade roditelje. Neke od njih su: mogućnost rada pola radnog vremena uz punu plaću mjesec dana nakon povratka s porodiljnog dopusta, plaćeni dopust za polazak djece u vrtić ili školu, samohrani roditelji djece mlađe od 10 odina i roditelji djece s težim poteškoćama u razvoju imaju pravo na po 2 dodatna dana godišnjeg odmora, organizacija božićnih predstava za djecu zaposlenika, isplata božićnog dara djeci, financijska pomoć u iznosu od 10.000 kuna netto prilikom rođenja djeteta i sl.</p><p>Budući da Styria Digital Development visoko vrednuje razvoj i usavršavanje svojih zaposlenika, ne iznenađuje da ih je čak 97% pohađalo dodatno usavršavanje koje nije zakonski obavezno u 2019. godini. Tvrtka zaposlenicima pruža mogućnost pohađanja predavanja, seminara, radionica, treninga i konferencija u Hrvatskoj ili inozemstvu na teme osobnog i profesionalnog razvoja kao i razvoja stručnih znanja i vještina. Praksa kojom su posebno ponosni i koja je razvijena interno je sustav evaluacija radne uspješnosti i izrada individualnih razvojnih planova za zaposlenike. Kroz ovaj sustav zaposlenici mogu jasno upravljati svojom karijerom i imati transparentan put kroz razine senioriteta, a time i platne razrede.</p><p>Tijekom 2019. godine Styria Digital Development sudjelovala je i u različitim projektima i događanjima s ciljem približavanja studentima i mladima koji će tek izaći na tržište rada. Putem njihove Styria:SCOOL Akademije organizirane na razini cijele Styria Media Grupe, studenti različitih fakulteta imali su se priliku upoznati s funkcioniranjem medijske kuće kroz ciklus predavanja, radionica i posjeta različitim odjelima te kroz samostalnu izradu poslovnog slučaja. Uz to, kompanija sudjeluje na danima otvorenih vrata različitih fakulteta kao što su FER-ov Job Fair, FOI tjedan karijera, VERN Career Days te na raznim natjecanjima i konferencijama poput natjecanja Vizionar, LEAP Summit-a, TEDx University kao i na ostalim aktivnostima u organizaciji studentskih udruga poput Brucošijade FER-a i FER Open Air.</p><p><strong>Sanja Jasprica</strong>, Senior HR Business Partner primila je certifikat Poslodavac Partner od <strong>Aleksandra Zemunića</strong>, člana Uprave tvrtke SELECTIO.</p><p>„Ovaj certifikat rezultat je zajedničkog rada svih zaposlenika Styria Digital Developmenta. Mislim da je primanje ovog certifikata velika čast i posebna točka u karijeri svakog HR-ovca. Ali ono što mene posebno veseli je to što on u našem slučaju nije samo rezultat rada HR-a nego i svakog zaposlenika koji je svojim idejama i prijedlozima, otvorenim pristupom, željom za učenje i poučavanje drugih, pa mogu iskreno reći, san svakog HR-ovca! “, istaknula je Sanja Jasprica, Senior HR Business Partner.</p><p>"Počašćeni smo ovim certifikatom koji potvrđuje da izvrsnost u upravljanju ljudskim resursima nije namijenjena samo velikim kompanijama s velikim HR odjelima i procesima, već i svima kod kojih je prisutna želja, trud i predanost u radu sa zaposlenicima. Zaposlenici su najvažniji resursi svake kompanije, a stručnost i kvaliteta HR partnera, kao u našem slučaju, pomaže menadžmentu u pronalasku dobrog balansa između njegovanja razvoja zaposlenika i poslovnih rezultata. Posebno bih istaknula napore i predanost voditelja timova i zaposlenika u razvoju postojećih i onboardingu novih zaposlenika i studenata. Ponosna sam na svakog od njih i svima im hvala i čestitke na dobivenom certifikatu", izjavila je <strong>Sandra Kujundžić Drašković</strong>, CEO Styria Digital Development-a.</p><p>Trenutno je 58 nositelja Certifikata u Hrvatskoj, Austriji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Rusiji, Sloveniji i Srbiji. Projekt Certifikat Poslodavac Partner podržava generalni pokrovitelj portal MojPosao i poslovni tjednik Lider kao medijski pokrovitelj. Više o projektu Certifikat Poslodavac Partner možete doznati na stranici projekta www.poslodavacpartner.org.</p><p> </p>