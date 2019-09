'Subvencioniranje stambenih kredita - bitna pomoć mladima'

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja priopćilo je u četvrtak da su mladi prepoznali mjeru subvencioniranja stambenih kredita i da im je bitna pomoć u kupnji prve nekretnine s obzirom na to da je u dva tjedna stiglo 2236 prijava za subvencije.

"Drago nam je da možemo sudjelovati u kreiranju i provedbi ove važne demografske mjere. Ako olakšamo mladima u rješavanju stambenog pitanja, a paralelno imamo kvalitetan obrazovni sustav i provodimo mjere za rast gospodarstva pa time i zapošljavanja, zatvaramo tri ključna aspekta bitna da mladi ostaju u Hrvatskoj i ovdje imaju svoje obitelji - obrazovanje, zapošljavanje i stanovanje", ocijenio je ministar Predrag Štromar, čija se izjava prenosi u priopćenju.

S obzirom na brojne molbe mladih za produljenjem roka, prijave će se produžiti do 4. listopada. Svi koji predaju valjanu dokumentaciju dobit će subvencije, a za one koji ove godine nisu našli odgovarajući stan ili kuću za ovaj rok prijava, moći će to učiniti dogodine, u ožujku i rujnu 2020."Pozivam mlade ljude da se pridruže tisućama onih koji su uz pomoć subvencioniranih kredita riješili svoje stambeno pitanje. To za mene nisu samo brojke, to je na tisuće mladih ljudi koji sada imaju svoj dom, koji grade svoje obitelji u kojima se rađaju djeca, i oni su budućnost Hrvatske", istaknuo je Štromar.Subvencija se produljuje za dodatne dvije godine za svako novorođeno ili usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita te za dodatnu godinu dana po svakom djetetu koje osoba ima u vrijeme prijave za kredit.To znači da će za obitelj koja već ima dvoje djece subvencija umjesto pet trajati sedam godina.