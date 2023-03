Sud je srušio glavni dokaz: 'Ovo je kraj, na red dolaze Borgovci'

Vidjet ćete što će se još nakon ovoga otvarati. To ne samo da je sramota. To je zločin koji se radi od hrvatskog pravosuđa. On je sad otkriven i mislim da se na tome mora dalje izuzetno aktivno raditi, da bi se jedanput u ovoj državi dokazalo da se mora raditi po zakonima. Ja sam spreman sam pobijediti HDZ i Plenkovićevu bandu, i to ću i napraviti, rekao je Ivica Todorić nakon što je Županijski sud u Zagrebu zaključio da financijsko vještačenje Ismeta Kamala iz KPMG-a Poljska u slučaju Agrokora nije zakoniti dokaz.