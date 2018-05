Sud odlučio: Ne postoji zapreka za izručenje špijuna Tunisu

Županijski sud u Velikoj Gorici zaključio je kako ne postoje zakonske zapreke za izručenje Alema Čamdžića Čamca (46) Tunisu.

Oni ga traže zbog sumnje da je sudjelovao u ubojstvu Mohammeda Zouarija, Hamasova stručnjaka za dronove. Ako ga ondje osude, prijeti mu i smrtna kazna iako sud Velike Gorice u priopćenju ističe da su 'na izravni upit Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske o izricanju i izvršenju smrtne kazne, dostavljeno je očitovanje da u Republici Tunisu smrtna kazna nije primijenjena od 1992'.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Rješenjem Županijskog suda u Velikoj Gorici broj Kv I-20/18 od 8. svibnja 2018., na temelju članka 56. stavak 1. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima, utvrđeno je da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje izručenika A.Č., s prebivalištem u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, a radi vođenja kaznenog postupka pred prvostupanjskim sudom Republike Tunis, Pravosudne uprave za suzbijanje terorizma, koji je pred tim sudom u tijeku zbog kaznenog djela terorizma iz članka 1., 2., 5., 10., 13., 14., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37. i 40. Temeljnog zakona broj 26. iz 2015., članka 32., 68., 69. i 72. Kaznenog zakona Republike Tunis, te članka 6., 21., i 35. Zakona broj 76 - 18 iz 1976. s izmjenama.

Izručenik je na temelju međunarodne tjeralice 13. ožujka 2018. uhićen u Republici Hrvatskoj po službenicima Postaje aerodromske policije Pleso, a od 14. ožujka 2018. rješenjem suda istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici nalazi se u ekstradicijskom pritvoru (određen je istražni zatvor).

Tijekom ispitivanja izručenik se usprotivio pojednostavljenom izručenju i nije se odrekao načela specijalitete ujedno poričući inkriminacije za koje se tereti.

Molba za izručenje zaprimljena je u ovom sudu unutar roka od četrdeset dana od pritvaranja, a i sastavljena je u skladu s odredbama članka 43. stavak 1. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima, te sadrži sve podatke iz članka 8. stavak 3. istog Zakona.

Utvrđeno je i da ne postoje zakonske smetnje za izručenje iz članka 35. stavak 1. već citiranog Zakona.

Također, je utvrđeno da je kazneno djelo prema važećim zakonima Republike Tunis moguće podvesti pod kazneno djelo terorizma kao složenog kaznenog djela iz članka 97. stavak 1. i 3. Kaznenog zakona, za koje je na temelju citirane zakonske odredbe propisana kazna zatvora od tri do petnaest godine.

Nadalje, u rješenju pored ostalog još je naznačeno "način izvršenja kaznenog djela, dolazak u stranu državu zajedno s još jednim navodnim počiniteljem, uporaba oružja s prigušivačem, radnje poduzete radi organiziranja prilike za izvršenje djela (praćenje, korištenje više vozila), mjesto izvršenja – cesta kao javna površina i vrijeme kada se događaj zbio, prikrivanje ranijeg odlaska iz hotela u kojem su boravili, ukazuju da se radilo o pripremljenoj i osmišljenoj akciji usmjerenoj s cilju zastrašivanja stanovništva, odnosno ozbiljno narušavanje ili uništavanje temeljnih ustavnih, političkih, gospodarskih ili društvenih struktura države, pri čemu je i nastupila smrt jedne osobe, kako to propisuje i članak, 97. Kaznenog zakona. S obzirom na to da je terorizam složena i organizirana aktivnost, za čije izvršenje je potrebno poduzimati više raznovrsnih radnji, u molbi za izručenje navedene inkriminacije pridruživanja zločinačkoj skupini moguće je podvesti pod članak 102. stavak 2. Kaznenog zakona, a vrbovanje osobe ili skupine osoba za počinjenje terorističkih zločina u Tunisu pod odredbu članka 100. Kaznenog zakona".

Što se tiče prigovora izručenika da je za kazneno djelo koje mu je stavljeno na teret u Republici Tunis propisana smrtna kazna, u rješenju je naznačeno da je člankom 5.stavak 2. Temeljnog zakona broj 26 iz 2015. Republike Tunis, propisano da se smrtna kazna zamjenjuje kaznom zatvora u trajanju 20 godine, a na izravni upit Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske o izricanju i izvršenju smrtne kazne, dostavljeno je očitovanje da u Republici Tunisu smrtna kazna nije primijenjena od 1992.