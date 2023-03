Sud odlučuje o optužnici protiv Žalac i porukama Josipe Rimac

Optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda trebalo bi u utorak objaviti odluku o osnovanosti optužnice protiv bivše ministrice Gabrijele Žalac oko trošenja europskog novca u aferi softver.

Objavit će i odluku o zahtjevu obrane da se izdvoje poruke iz mobitela Josipe Rimac kao nezakonite.

- Tražili smo da se izdvoje kao nezakoniti dokazi sve one poruke koje se nalaze na mobitelu Rimac s obzirom na činjenicu da se do tih dokaza došlo temeljem ranije provedenih nalaza za koje mi tvrdimo da su nezakoniti, odnosno da svi nalazi od onih inicijalnih, kada su utvrđene mjere protiv Rimac, pa do svih kasnijih bili nezakoniti - rekla je prošli tjedan odvjetnica Jadranka Sloković koja brani bivšu ministricu.

Na sjednici optužnog vijeća obrana bivše ministrice je zatražila da se iz spisa izdvoje dokazi koje smatraju nezakonitima. Među ostalim riječ je i o sms prepisci s bivšom državnom tajnicom Josipom Rimac, optuženom u drugom slučaju, a s kojom se Žalac dopisivala o softveru i spominjala osobu inicijala A.P.

Sporno trošenje europskog novca

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) je krajem prosinca 2022. uz Žalac, bivšu ministricu regionalnog razvoja i fondova EU-a, optužio i bivšeg ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje (SAFU) Tomislava Petrica te poduzetnika Marka Jukića i Mladena Šimunca, osumnjičenih da su oštetili EU i RH za više od 1,3 milijuna eura.

EPPO je Žalac optužio za zloporabu položaja i ovlasti te trgovanje utjecajem, dok su Jukić i Šimunac optuženi su za zloporabu položaja i ovlasti, a njihove tvrtke Ampelos i Micro project za poticanje na to kazneno djelo.

Europsko tužiteljstvo sumnja da je tijekom 2017. i 2018. tadašnja ministrica Žalac pokrenula postupak javne nabave informacijskog sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem u kojem je htjela osigurati povlašteni položaj svojim suoptuženicima i njihovim tvrtkama.

Žalac je, među ostalim, optužena da je neosnovano povećala procijenjenu vrijednost nabave tog informacijskog sustava te odlučila provesti pregovarački postupak nabave bez objave javnog poziva, a tijekom tog postupka samo su tvrtke povezane s ministričinim pouzdanicima pozvane da dostave svoje ponude. Taj je natječaj Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave poništila u listopadu 2017.

Naposljetku, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave, Ministarstvo regionalnog razvoja sklopilo je kupoprodajni ugovor za nabavu informacijskog sustava s Jukićevom i Šimunčevom tvrtkom. EPPO naglašava da je odlukom bivše ministrice cijena nabave nerealno određena na 1,73 milijuna eura, iako bi realna cijena tog sustava iznosila otprilike 360.000 eura.

