Sud optužio Briana Walshea za ubojstvo supruge, Beograđanke Ane: 'Ubio ju je i raskomadao'

Brian Walshe (48) optužen je za ubojstvo svoje supruge, Beograđanke Ane Walshe (39), javlja NY Post.

Podsjetimo, Ana je nestala 1. siječnja u predgrađu Bostona, a njezin je nestanak prijavljen policiji tek tri dana kasnije i to nakon što je Brian nazvao tvrtku u kojoj je bila zaposlena i rekao da je nema. Za Anom je organizirana velika potraga, no nije do danas pronađena.

Brian je optužen za ubojstvo i ometanje pravde, a prijeti mu kazna doživotnog zatvora. Ranije je tvrdio kako nije kriv, a opet će se pred sudom naći za nekoliko tjedana.

Tužitelji navode kako sumnjaju da je Brian ubio Anu u njihovoj kući na Novu godinu, dok su u kući bila i njihova djeca. Sumnjaju i da je tijelo raskomadao.

Policija je tijekom istrage pronašla biološke tragove koji pripadaju Ani u podrumu kuće i oko nje, a našli su i jezivu pretragu na internetskoj tražilici koja ukazuje na to da je Brian pretraživao kako se riješiti tijela.

