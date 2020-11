Sud potvrdio optužnicu protiv majke i dadilje: Dječak je imao lomove i ožiljke kao od 'čikova'

Dječak (3) bio je odgojno zapušten, slabo je govorio, bio je izgladnio te je nesigurno hodao. Imao je i okruglaste ožiljke po trbuhu i leđima za koje liječnici sumnjaju da su nastali gašenjem "čikova"

<p>Optužnica protiv majke (25) i dadilje (21), koje terete da su tukle i zlostavljale dječaka (3) te mu nanijele teške ozljede, nedavno je postala pravomoćna. Potvrdio ju je sud na sjednici optužnog vijeća 21. listopada.</p><p>Majku (25) tužiteljstvo tereti da se od siječnja do 6. srpnja 2019. neprimjereno i grubo ponašala prema tad dvogodišnjem djetetu, udarala ga, energično povlačila, stiskala, savijala i uvrtala te izvrtala djetetove ruke i noge i pritiskala mu prsni koš. Sumnjaju da mu je neutvrđene vruće, odnosno goruće predmete, nalik na vrh cigarete, prislanjala na leđa i trbuh. Na taj način dječak je zadobio više prijeloma i ozljeda, koji su okvalificirani kao teška ozljeda. Između ostalog, imao je prijelom zatiljne kosti, nekoliko rebara, prijelome obje ruke te okruglaste ožiljke po trbuhu i leđima.</p><p>Sredinom svibnja 2019., dok je radila, dijete je povjerila 21-godišnjakinji koju površno poznaje i koju je angažirala da mu bude dadilja. Znala je da ona nikad ranije nije skrbila o nekom djetetu, te da nema adekvatne uvjete za čuvanje i stanovanje. Unatoč tome sredinom lipnja otišla je na sezonski rad u Istru i ostavila ga na 24-satnu skrb dadilji u sobi veličine oko 10 m2, u prljavom, zapuštenom podrumskom prostoru gdje borave i dvije mačke.</p><p>I dadilja je, smatra tužiteljstvo, na dijete u više navrata grubo fizički nasrtala udarajući ga po licu, leđima i nogama, vukla ga za ruke i izvrtala ih, zbog čega je dijete zadobilo i daljnje prijelome ruku.</p><p>Vrsta i lokalizacija ovih prijeloma predstavlja nalaz koji je visoko specifičan za slučajeve zlostavljanja djeteta, smatra sudsko-medicinski vještak. Karakter prijeloma, nastavlja, sa sigurnošću govori da je on bio izložen ekstremno neprimjerenom i grubom nasilnom postupanju jedne ili više odraslih osoba. Radi se o razdoblju koje je započelo između siječnja i travnja 2019. i trajalo do druge polovice lipnja 2019. </p><p>Obje optuženice su na ispitivanju porekle krivnju. Na sjednici vijeća, doznajemo, nisu bile dadilja ni tužiteljica. Kako neslužbeno doznajemo, obrana majke tražila je da se optužnica vrati odvjetništvu te je predložila ispitivanje još jednog svjedoka liječnika za kojega smatraju da ima određena saznanja, a koja nisu prezentirana sudu.</p>