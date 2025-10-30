Obavijesti

News

Komentari 7
FARMA STRAVE

Sud potvrdio optužnicu protiv muškarca zbog silovanja ovce: Pretukli su ga lažni Panteri

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: 1 min
Sud potvrdio optužnicu protiv muškarca zbog silovanja ovce: Pretukli su ga lažni Panteri
Photo: Sime Zelic/PIXSELL/ILUSTRACIJA | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Muškarca iz Starog Topolja su u veljači pretukli muškarci s fantomkama, a početkom listopada je protiv njega potvrđena optužnica

Prije 15 dana podignuta je optužnica protiv devetorice koja su ga pretukli, a sad će se i sam 40-godišnjak naći na optuženičkoj klupi. Općinski sud u Slavoniji potvrdio je optužnicu protiv njega zbog mučenja i ubijanja životinja, odnosno, zbog silovanja ovce na farmi strave o kojoj smo već pisali.  Optužnica se temelji na njegovom iskazu, pregledu njegovog mobitela, USB sticka iz njegovog bankovnog sefa, ali i mobitela jednog od već optuženih za organiziranje silovanja životinja na farmi.

Sve je krenulo kad je jedan zaposlenik Županijskog suda uhićen zbog seksualnog zlostavljanja maloljetnika, a onda su u njegovom mobitelu našli oko 40 snimki i video zapisa mučenja životinja. Muškarac je prošao i psihijatrijsko vještačenje, a sudsko vijeće nije našlo razlog da se postupak obustavi. Dobio je i optužnicu na kućnu adresu, ali na nju nije odgovorio.

Ako bude osuđen, ići će u zatvor na do dvije godine. 

'ČLANOVI UDRUGE PANTER' Napravili su sačekušu i prebili osumnjičenog za silovanje ovce: Tjerali ga da se ispriča plišancu
Napravili su sačekušu i prebili osumnjičenog za silovanje ovce: Tjerali ga da se ispriča plišancu

Optužnica je podignuta u srpnju, a u veljači je pretučen, i to u vlastitom dvorištu. Sve se dogodilo 1. veljače ove godine. Muškarac je mislio da se dopisuje sa ženom iz Sarajeva, a taj dan je trebala doći kod njega pa joj je dao adresu. Još je bio u lokalnoj trgovini kad mu je navodna žena poslala poruku da je stigla do njegove kuće i da joj je hladno. On je odjurio, po putu okrznuo drugi automobil i parkirao u garažu. Dok je još sjedio za volanom, devetorka s fantomkama na glavi ga je okružila. Nije htio izaći iz automobila pa su ga izvukli i počeli tući rukama i nogama po tijelu te tražiti da prizna da je silovao životinje.

On nije htio priznati ništa, pa su ga tukli sve dok nije rekao da je silovao ovcu u obližnjem mjestu. U ruke su mu dali plišanu igračku i tjerali ga da s njom radi čučnjeve i sklekove te su ga ismijavali da je imao spolni odnos sa životinjama. Nakon toga su ga odveli iza pušnice gdje su ga tjerali da jede travu, kao i da razgovara s plišanom životinjom i paukom na zidu te da im se ispriča što je imao spolni odnos sa životinjama. Tjerali su ga da jede i zaleđenu hranu, odnosno piletinu koju je kupio u trgovini.

Na kraju je morao u kameru reći da ga nisu tukli i da nisu bili nasilni prema njemu. Ubrzo se pojavila policija te se dio ekipe razbježao, a dio je ostao.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Tko je četnik koji je ubio Jeana Michela? Zvali su ga Monstrum, a danas slobodno šeće Srbijom
UBOJICA S OVČARE

Tko je četnik koji je ubio Jeana Michela? Zvali su ga Monstrum, a danas slobodno šeće Srbijom

Spasoje Petković zvani Štuka je u vrijeme Domovinskog rata imao 18 godina. Na suđenju u Beogradu pričali su kako je upucao Francuza, a potom mu iz džepa uzeo 20 franaka. Potom ih je poklonio Nadi Kalabi
Uskoro ide prvi val poskupljenja režija! Evo koliko će računi za struju rasti i kako ih smanjiti...
CIJENE RASTU

Uskoro ide prvi val poskupljenja režija! Evo koliko će računi za struju rasti i kako ih smanjiti...

Od 1. studenog na snagu stupaju nove, više cijene struje zbog smanjenja subvencija. Drugi val stiže već početkom 2026. Stručnjaci, ali i potrošačke udruge, za smanjenje računa savjetuju da više struje trošite noću
Jean-Michelova obitelj odlučila! 'Vukovar je uvijek bio njegov izbor, neka počiva uz heroje'
PRONAŠLI HEROJA

Jean-Michelova obitelj odlučila! 'Vukovar je uvijek bio njegov izbor, neka počiva uz heroje'

Obitelj Nicolier želi da ubojicu njihova sina, koji je 1991. hrabro branio Hrvatsku, kazne. Zbog toga francuski tužitelji pokreću istragu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025