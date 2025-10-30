Sud potvrdio optužnicu protiv muškarca zbog silovanja ovce: Pretukli su ga lažni Panteri

Prije 15 dana podignuta je optužnica protiv devetorice koja su ga pretukli, a sad će se i sam 40-godišnjak naći na optuženičkoj klupi. Općinski sud u Slavoniji potvrdio je optužnicu protiv njega zbog mučenja i ubijanja životinja, odnosno, zbog silovanja ovce na farmi strave o kojoj smo već pisali. Optužnica se temelji na njegovom iskazu, pregledu njegovog mobitela, USB sticka iz njegovog bankovnog sefa, ali i mobitela jednog od već optuženih za organiziranje silovanja životinja na farmi.

Sve je krenulo kad je jedan zaposlenik Županijskog suda uhićen zbog seksualnog zlostavljanja maloljetnika, a onda su u njegovom mobitelu našli oko 40 snimki i video zapisa mučenja životinja. Muškarac je prošao i psihijatrijsko vještačenje, a sudsko vijeće nije našlo razlog da se postupak obustavi. Dobio je i optužnicu na kućnu adresu, ali na nju nije odgovorio.

Ako bude osuđen, ići će u zatvor na do dvije godine.

Optužnica je podignuta u srpnju, a u veljači je pretučen, i to u vlastitom dvorištu. Sve se dogodilo 1. veljače ove godine. Muškarac je mislio da se dopisuje sa ženom iz Sarajeva, a taj dan je trebala doći kod njega pa joj je dao adresu. Još je bio u lokalnoj trgovini kad mu je navodna žena poslala poruku da je stigla do njegove kuće i da joj je hladno. On je odjurio, po putu okrznuo drugi automobil i parkirao u garažu. Dok je još sjedio za volanom, devetorka s fantomkama na glavi ga je okružila. Nije htio izaći iz automobila pa su ga izvukli i počeli tući rukama i nogama po tijelu te tražiti da prizna da je silovao životinje.

On nije htio priznati ništa, pa su ga tukli sve dok nije rekao da je silovao ovcu u obližnjem mjestu. U ruke su mu dali plišanu igračku i tjerali ga da s njom radi čučnjeve i sklekove te su ga ismijavali da je imao spolni odnos sa životinjama. Nakon toga su ga odveli iza pušnice gdje su ga tjerali da jede travu, kao i da razgovara s plišanom životinjom i paukom na zidu te da im se ispriča što je imao spolni odnos sa životinjama. Tjerali su ga da jede i zaleđenu hranu, odnosno piletinu koju je kupio u trgovini.

Na kraju je morao u kameru reći da ga nisu tukli i da nisu bili nasilni prema njemu. Ubrzo se pojavila policija te se dio ekipe razbježao, a dio je ostao.