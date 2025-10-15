Napravili su sačekušu i prebili osumnjičenog za silovanje ovce: Tjerali ga da se ispriča plišancu

Devetero muškaraca u dobi od 23 do 46 godina optuženo je za prebijanje 40 - godišnjaka u Starom Topolju, jer su vjerovali da je silovao ovcu na farmi strave o kojoj smo već pisali.

Sve se dogodilo 1. veljače ove godine. Napadnuti je mislio da se dopisuje sa ženom iz Sarajeva, a taj dan je trebala doći kod njega pa joj je dao adresu. Još je bio u lokalnoj trgovini kad mu je navodna žena poslala poruku da je stigla do njegove kuće i da joj je hladno. On je odjurio, po putu okrznuo drugi automobil i parkirao u garažu. Dok je još sjedio za volanom, devetorka s fantomkama na glavi ga je okružila. Nije htio izaći iz automobila pa su ga izvukli i počeli tući rukama i nogama po tijelu te tražiti da prizna da je silovao životinje. On nije htio priznati ništa, pa su ga tukli sve dok nije rekao da je silovao ovcu u obližnjem mjestu.

U ruke su mu dali plišanu igračku i tjerali ga da s njom radi čučnjeve i sklekove te su ga ismijavali da je imao spolni odnos sa životinjama. Nakon toga su ga odveli iza pušnice gdje su ga tjerali da jede travu, kao i da razgovara s plišanom životinjom i paukom na zidu te da im se ispriča što je imao spolni odnos sa životinjama. Tjerali su ga da jede i zaleđenu hranu, odnosno piletinu koju je kupio u trgovini. Na kraju je morao u kameru reći da ga nisu tukli i da nisu bili nasilni prema njemu. Ubrzo se pojavila policija te se dio ekipe razbježao, a dio je ostao.

'Ja sam strogo protiv nasilja'

M.R. (29) je sve snimao, a dvije snimke su podijelili na Facebooku i Telegram kanalu udruge Panter, koje je M.R. jedan od administratora. On tvrdi da nije vidio je li žrtvu itko tukao jer je 'bio na putu'. Drugi administrator kanala je M.M. (25) iz Siska koji je tužiteljima rekao da je on zapravo glasnogovornik Udruge Panter. Tvrdi i da su dobili dojavu da žrtva 'opći sa životinjama' pa su htjeli 's njim obaviti razgovor i sve dokaze predati policiji'. No situacija je navodno eskalirala jer je jedan njihov član sa sobom doveo još trojicu i oni su ga počeli tući.

- Ja sam strogo protiv nasilja, ali dogodilo se da su trojica, četvorica, bez mog znanja otišli za njih u garažu i bili nasilni prema njemu - rekao je M.M.

Tvrdi i da su sve snimili da se vidi da ne krše zakon, a kad je smirio situaciju, sam je pozvao policiju.

- Oni su bili jako agresivni, ali mislim da ga nitko nije tukao nogama. Sjećam se da ga je jedan dečko iz Valpova prisilio da jede travu - priznao je 'glasnogovornik'.

Istražitelji su pregledali Telegram kanal i pronašli dokaze da je devetero muškaraca potvrdilo dolazak u Staro Topolje, da je glasnogovornik pitao tko sve ide kako bi znao koliko fantomki treba ponijeti. Drugi članovi raspravljaju o tome hoće li nositi bandaže i elektrošoker. Jedan čak nudi svima noćenje u njegovom apartmanu, a nakon što je sve završilo, glasnogovornik im svima govori da obrišu fotografije i snimke, a ako ih itko pita da kažu da on nije sudjelovao u 'akciji' jer je 'samo glasnogovornik'.

Ukupno je za Slavonski Brod išlo 3 vozila, 2 iz Siska te jedan iz Osijeka. Jedan od optuženih tvrdi da nije ni taknuo žrtvu jer je stajao iza pa nije ni vidio tko ga je i je li ga itko tukao. Drugi tvrdi da nije imao pojma gdje ide, već je mislio da prijatelju ide pomoći s majicama koje je od njega naručila Udruga Panter. Kad su predali majice, tvrdi, otišao je kući. Dvojica su se branila šutnjom, a jedan od optuženih se raspričao.

'Glasnogovornik' je vođa

Istražiteljima je ispričao da ih je bilo 16 ili 17 i da se ne smatra krivim jer nikoga nije tukao već je s još jednim držao stražu na ulici pred kućom. Svi su nosili fantomke, a vidio je kako napadnuti miluje plišanu igračku dok mu 'glasnogovornik' M.M. postavlja pitanja. Pitali su ga i što zna o Udruzi Panter u Hrvatskoj pa je rekao da je osnovana 20-ak dana prije ovog napada i da je cilj organizacije humanog karaktera. Ne zna je li udruga registrirana, ali su mu rekli da rade po zakonu i da će surađivati s državnim organima. Uz to, dio napadača su se predstavili kao vojna lica koja poznaju zakone pa će 'sve biti u redu'. Tvrdi da do kretanja prema kući žrtve nije ni znao što trebaju raditi. Tek tad mu je M.M. rekao da očekuje svašta, da ne smije biti ekscesa i da će samo on pričati sa žrtvom. Pokazao mu je i neki razgovor i fotografije, a plan je bio da snime priznanje da je silovao životinje.

- Cijeli taj događaj je trajao oko 20- 30 minuta. Udruga Panter uopće nije pozitivna, mislim da su tu ljudi zbog novaca, jer se plaćaju članarine, a priča da oni rade s državnim tijelima i da je humanitarnog karaktera nije istinita - rekao je na kraju istražiteljima i dodao da su on i još trojica odmah napustili udrugu.

Još jedan koji je napustio udrugu jer 'ne želi ugrožavati svoju obitelj i raditi išta ilegalno' rekao je istražiteljima da je na Udrugu Panter naišao u siječnju, a kad je platio 40 eura članarine, ubacili su ga u Telegram kanal i WhatsApp grupu gdje su stizale prijave, a žrtvu je prijavila neka žena iz Srbije. Tvrdi da je izmanipuliran i da nije vidio premlaćivanje jer je stajao kraj kuće, a žrtvu su najviše ispitivali 'dečki iz Osijeka'. Treći koji je izašao iz udruge ima sličnu priču, ništa nije legalno i svi novci idu 'glasnogovorniku' M.M.

Dvije snimke

U optužnici stoji i da je prva snimka duga preko 18 minuta. Na njoj se vidi kako muškarci s fantomkama hvataju žrtvu i prisiljavaju ga da kleči na zemlji i jede travu, radi sklekove, traže da se ispriča pauku što siluje druge životinje, prikazuju njegovu komunikaciju s drugim osoba gdje on piše da ima spolne odnose sa životinjama. Vidi se kako ga nasilno izvlače iz automobila, traže od njega da prizna da vikendom siluje životinje, pri čemu ga cijelo vrijeme čvrsto drže i ne daju mu da se kreće. Nakon toga su mu dali u ruke plišanu životinju i tražili da opisuje što je radio životinjama. On potom govori da je silovao jednu ovcu u susjednom mjestu. Osoba iza njegovih leđa ga nasilno hvata za glavu i okreće prema kameri, a zatim traže od njega da se ispriča plišanoj životinji. Posjeli su ga na tlo i vikali na njega da radi čučnjeve s plišanom igračkom i da se ispričava životinjama što ih je silovao. Zatim jedan od napadača predlaže da pase travu kao ovca, da bi ga zatim posjeli na tlo i naredili mu da legne kraj plišane životinje, da ju miluje i da joj se ispričava. Nakon toga su tražili od njega da radi sklekove ako želi da ga puste, što je on i napravio. Pred kraj snimke, tražili su od njega da u kameru kaže da ga nisu tukli i da nisu bili nasilni prema njemu, da bi ga poslije naslonili na zid i tražili da se ispriča pauku. Druga snimka traje 1:27 minuta i zapravo je sažetak prve.

Uhićena je i žrtva

Tužiteljstvo za svih devet traži godinu dana zatvora i novčanu kaznu od tri tisuće eura. Uz to što su priveli sve 'članove' Pantera, policija je privela i žrtvu. Za 24sata su u veljači rekli da provode istragu.

- Obavještavamo Vas da policijski službenici, po zaprimljenoj dojavi, provode daljnje izvide s ciljem provjere navoda i utvrđivanja elemenata kaznenog djela ili prekršaja - napisali su iz policije.

Uhićenje susjeda komentirali su i mještani, koji su ostali u čudu.

- Došlo je jako puno maskiranih muškaraca. Kasnije se kroz selo pročula priča da je susjed uhićen zbog te farme o kojoj svi pričaju. Ne mogu vjerovati da se takvo što dogodilo, da su nam takvi ljudi uopće susjedi - rekla nam je jedna mještanka tog slavonskog sela.

Foto: scree nshot

Suđenje dvojici koja su organizirala mučenje i silovanje životinja je zatvoreno za javnost radi zaštite njihovih obitelji. Njih dvojica se terete da su tijekom četiri godine trećem muškarcu (45) i skupini drugih, za sada nepoznatih muškaraca, omogućavali da u kući i štali iskorištavaju životinje za spolni odnos. Riječ je, kako je navedeno u policijskoj prijavi, o najmanje dva psa labradora, hrvatskom ovčaru, jazavčaru, krmači, nerastu, teletu, kokoši i drugim životinjama.