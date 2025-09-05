Sud presudio protiv Trumpa, odobrio putovnice s oznakom 'X' za transrodne osobe

Američki Žalbeni sud u četvrtak je potvrdio presudu nižeg suda kojom se Trumpovoj administraciji nalaže da nastavi izdavati putovnice s oznakom "X" ili spolom koji nije njihov rodni spol transrodnim ili nebinarnim osobama.

Trump je 20. siječnja - na dan svoje inauguracije, potpisao izvršnu uredbu kojom se navodi da će se u Sjedinjenim Državama od sada priznavati samo dva spola - muški i ženski.

State Department je odmah prestao izdavati putovnice sa spolom "X" ili spolom koji se razlikuje od rodnog spola nositelja, u skladu s ovom naredbom.

No, američki sudac u lipnju je naredio administraciji da ih nastavi izdavati.

Žalbeni sud u četvrtak je odbacio zahtjev vlade za odgodu ove odluke, potvrđujući zaključak nižeg suda da će pogođeni pretrpjeti "različite neposredne i nepopravljive štete" kao rezultat naredbe Donalda Trumpa.

Prvu američku putovnicu sa spolom "X" izdao je State Department u listopadu 2021., koji je precizirao da je okvir "X" rezerviran za "nebinarne, interseksualne osobe" i, šire gledano, one koji se ne identificiraju s prethodno predloženim kriterijima spola.