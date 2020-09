Sud sutra odlučuje jesu li neke mjere protuustavne. Stručnjaci: Mogli su oni reagirati i ranije!

Ustavno-pravni stručnjak Mato Palić ne očekuje prevrate jer je, podsjeća, Ustavni sud mogao reagirati da je neke od mjera koje je donosio Stožer smatrao ustavno spornim. Suci će se okupiti u ponedjeljak u 10 sati

<p>Ustavnost pojedinih odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite već mjesecima propituju stručnjaci i dio oporbe. Na Ustavni sud stiglo je oko 30 prijedloga za ocjenu ustavnosti, a suci će se o njima odlučivati u ponedjeljak.</p><p>Odlučit će o ustavnosti izmjena Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, kojima su Stožeru dane veće ovlasti, a preispitat će ustavnost odluka Stožera za koju se traži ocjena ustavnosti. Ustavno-pravni stručnjak <strong>Mato Palić</strong> ipak ne očekuje dramatične prevrate.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nove mjere od jeseni</strong></p><p>- Ustavni sud ne mora čekati da im se netko obrati već imaju mogućnost sami pokrenuti postupak ocjene bilo koje odluke Stožera ili zakonske odredbe. Upravo to navodi me na zaključak kako bi već reagirali da im je nešto sporno s pozicije usklađenosti s Ustavom - kazao je Palić.</p><p>I dok su ustavni suci nama susjednih zemalja već reagirali na pojedine mjere, koje su u borbi protiv širenja virusa, donosile vlasti, postavlja se pitanje zašto su naši suci toliko čekali. Predsjednik Ustavnog suda <strong>Miroslav Šeparović</strong> krajem srpnja najavio je da će odluke donijeti nakon godišnjeg odmora. Naveo je tada kako je sud kontinuirano radio na predmetima, ali kako su stalno dolazili novi prijedlozi pa ih nisu mogli odmah riješiti. Onda smo ušli u predizborno vrijeme, a praksa suda je da tada ne donosi odluke koje bi mogle imati političke konotacije.</p><p>Palić podsjeća kako Ustavni sud prema zakonu ima rok od godinu dana u kojem trebaju donijeti odluku o prijedlogu, zahtjevu ili ustavnoj tužbi.</p><p>- Kad je bio poznat rezultat izbora moglo se eventualno prije godišnjeg održati sjednica koja je zakazana za danas. Odlaskom na godišnji prolongirala se odluka za dodatnih mjesec dana - kaže Palić.</p><p>Predsjednik države Zoran Milanović više puta ponovio je stav kako je Stožer protuustavno tijelo, a smatra da bi njegove odluke trebalo staviti pod kontrolu Sabora. Palić ističe da u našem ustavno-pravnom poretku to nije predviđeno kao mogućnost.</p><h2>Kako su drugi rušili restrikcije vezano za Covid:</h2><p>Potezima slovenskih vlasti u borbi protiv širenja korone sredinom travnja odnosno u jeku epidemije, bavili su se njihovi ustavni suci, potaknut žalbom na ograničeno kretanje izvan matične općine. Sud je donio privremenu odluku kojom je naloženo vladi da svakih sedam dana mora provjeriti je li restrikcija opravdana, a zatim odlučiti hoće li je produžiti te da o tome treba obavijestiti javnost.</p><p>O 'korona zakonima' očitovao se i austrijski ustavni sud od kojih je neke proglasio neustavnima. Među njima je policijski sat, ali i mjere zatvaranja trgovina i ograničenje kretanja zbog korona virusa, budući da građanima bilo zabranjeno boraviti na javnim prostorima osim ako nisu sami ili s članovima svoga kućanstva. Austrijski ustavni suci potvrdili su dio mjera u borbi protiv širenja koronavirusa.</p><p>Češki ustavni sud srušio je u travnju odluku vlasti o zabrani putovanja u druge zemlje zbog razloga nevezanih uz posao. Tako je propao plan tamošnjih vlasti koje su pozvale građane da tijekom ljeta uživaju u ljepotama vlastite zemlje koji je trebao vrijediti cijelu godinu. Zbog odluke suda vlasti su odobrile putovanja u inozemstvo čak i na godišnji odmor, ali je odlučeno da po povratku u moraju biti negativni na koronavirus što trebaju dokazati testom ili obavezno ići u karantenu.</p>