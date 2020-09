Plenković: Identificirali smo one koji žele minirati rad Stožera

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković izjavio je u subotu kako je dio onih kojih žele minirati rad Nacionalnog stožera i dovesti u pitanje kredibilitet njegovih odluka jasno identificiran

<p>Dio onih kojih žele minirati rad Stožera, dovesti u pitanje kredibilitet odluka s vremenom je jasno identificiran. Mi svi koji to pratimo svaki dan znamo odakle to dolazi. Stožer civilne zaštite sve je odluke donio na temelju propisa u okviru kojih je ustrojen, rekao je Plenković uoči obilježavanja 30. godišnjice osnutka Mladeži HDZ-a, komentirajući kritike na rad Stožera te predstojeću raspravu Ustavnog suda o ustavnosti njegovih odluka.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Ustvrdio je kako je Stožer sve odluke donio na temelju propisa, u kontekstu proglašene epidemije u Hrvatskoj te da su se one donosile po načelu razmjernosti za sprječavanje ugroze i zaštitu zdravlje.</p><p>Stožer je, naglasio je, "od početka osnovan od strane Vlade, dakle nije neki stožer koji treba imati apolitičan karakter ili biti neovisno tijelo". </p><p>- To je tijelo koje je ustrojeno na temelju hrvatskih zakona i ljudi koji su tamo su nominirani od strane Vlade - kazao je. </p><p>Plenković je potvrdio i kako će Hrvatska prihvati 12 migrantskih djevojčica iz izgorjelog izbjegličkog kampa na Lezbosu, rekavši kako je to izraz solidarnosti i humanosti naše politike prema teškoj situaciji u kojoj se nalaze ti ljudi.</p><p>- Neće se ovdje nikome ništa loše dogoditi ako 12 djevojčica dođe u Hrvatsku i ako im pomognemo, dapače, mislim da možemo biti ponosni na to - poručio je.</p><p>Kritičarima jučer donesenog Zakona o obnovi od potresa poručio je kako “ne zna kome je to sada krivo što se zakon donio”.</p><p>Odgovorio je i zastupniku Mosta Nikoli Grmoji koji je kazao da su HDZ i platforma Možemo kod izrade zakona bili partneri nazvavši Mostovu razinu politike "kafanskom demokracijom" te je dodao kako je Vlada pokazala da je potres stvar "koja se tiče svih nas".</p><p>- I Grada Zagreba, i dviju županija, i Vlade i oporbe i svakog stručnjaka koji može pridonijeti, a najviše, onih koji su pogođeni potresom, da moramo naći zajedničko rješenje. Što se tiče našeg stava, kod drugih zakona i drugih tema, ako oporba bude htjela podržati naše prijedloge, to je dobrodošlo, ako budu imali kvalitetnih amandmana koji će poboljšati prijedloge vlade ili parlamentarne većine, ne vidim nikakav razlog da to ne prihvatimo - poručio je. </p><p>Komentirao je i preseljenje preostalih 250 građana stradalih u potresu iz Cvjetnog naselja u Hostel Arena, istaknuvši da je za njihov smještaj pronađeno alternativno rješenje zbog početka akademske godine, dodavši da mu je žao što postoji neki broj ljudi koji su se našli u takvoj situaciji. </p><h2>Na lokalne izbore HDZ ide s velikim ambicijama</h2><p>Upitan o predstojećim lokalnim izborima Plenković je ustvrdio da HDZ na njih 2021. ide s velikim ambicijama, posebice kada je riječ o velikim gradovima.</p><p>- HDZ nakon uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima, ide s velikim ambicijama na lokalne izbore 2021. za županije, gradove i za općine, a posebno za velike gradove - poručio je ne otkrivajući mogućeg kandidata za gradonačelnika Zagreba.</p><p>Rekao je tek kako na unutarstranačkim tijelima nije raspravljano tko bi mogao biti taj kandidat.</p>