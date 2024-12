Sudac pokušao objasniti zašto je novinare izbacio s čitanja presude. Odvjetnici: 'Čudno je'

Nakon što novinari nisu pušteni na izricanje presude Mariju Mamiću i Sandru Stipančiću na Županijskom sudu u Osijeku, nitko sa suda nije dao odgovor na to tko je i zašto odlučio novinare 'izbaciti' iz sudnice nakon što već godinama prate postupak protiv braće Mamić i ostalih optuženika. Posebno se o tome nije htio izjasniti Davor Mitrović, predsjednik sudskog vijeća koji sudi optuženicima za Dinamo, a koji je ujedno i glasnogovornik suda.

- Uskok, optuženici i njihovi branitelji postigli su sporazum i sudu dostavili dokumentaciju o sporazumu. Sud je pregledao sporazum, utvrdio da je po svim zakonskim propisima i donijeli smo presudu. U takvim situacijama sud nema nekog velikog utjecaja, možemo ga prihvatiti ili ne prihvatiti. Donesena je presuda koja je sadržajno identična sporazumu koji su stranke prethodno zaključile. Kada sve stranke budu primile ovu presudu imaju zakonski rok za žalbu od 15 dana, a nakon toga će se stranke pozvati da plate obveze koje proizlaze presudama. Oba optuženika su, osim kazne, dobile i sporedne novčane obveze koje moraju platiti u roku; isto tako i imovinsko-pravni zahtjev koji su postigli s oštećenikom. Osim toga presuda sa pravomoćnošću ide sucu izvršenja koji je dalje nadležan za izvršenje kazne zatvora. Oni mogu zatražiti odgodu služenja zatvora, ako ima uvjeta za istu. Hoće li je dobili ili ne zavisi od suca. Sud nije donosio nikakvu odluku o tome da li će izricanje presude bili javno ili ne. U konkretnom slučaju radi se iznimno složenom predmetu s preko 70 tisuća stranica, u kojem se brojna kaznena djela stavljaju optuženicima na teret. Radi se o postupku u kojem sud samo utvrđuje da li je sporazum po zakonu, to je formalni postupak. Javnosti smo objavili sadržaj same presude. U tome nema nikakve tajne. Činjenični opis je ogroman, na više od 30 strana. Imali smo dosta posla dok smo to sve i u formalnom dijelu koncipirali. Nemojte prikazivati nešto što nije i označavati nas - izjavio je kasnije sudac Mitrović ne želeći i dalje direktno reći zašto novinari nisu smjeli biti u sudnici.

'To je neuobičajen potez'

Nazvali smo neke odvjetnike iz Zagreba da nam prokomentiraju nastalu situaciju koja, iz posve nejasnog razloga, baca sivo svjetlo na rad osječkog suda.

- Isključivanje javnosti je neobičan potez suca, i neuobičajen, obzirom da je glavna rasprava bila javna.Vjerujem da sud ima opravdane dokaze za tu odluku koja, istini za volju, nema zakonskog osnova. Prije bih rekao da se tu radilo o tzv. Gentlemanskom sporazumu, odnosno da su se tužitelj, stranke i odvjetnici dogovorili oko nagodbe u toku postupka, koja također nije uobičajena i zakonski regulirana, ali je dozvoljena tim gentlemanskim sporazumom koji nije institucionaliziran. Znači u zakonu nije predviđeno da se ide na nagodbu i priznanje usred ili na kraju postupka, ali je to praksa koja prolazi na sudu jer se njome uvelike olakšava posao sucima. U ovom konkretnom slučaju nagodbe sudac treba samo prihvatiti nagodbu, ne mora ni donijeti obrazloženje; eventualno može donijeti olakotne ili otegotne okolnosti. Sudovi u pravilu to prihvaćaju kao adekvatno rješenje situacije. Što se tiče izjave za javnost, sudac nije dužan, osim pismeno, nikome objašnjavati odluku Vijeća ili svoju osobnu odluku. On sam odlučuje da li će davati javne izjave o presudi ili neće, bez obzira o interesu javnosti - pojasnio nam je odvjetnik Branko Šerić