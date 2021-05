U Novom Zagrebu na Mostu mladosti u utorak ujutro dogodila se nesreća u kojoj je sudjelovalo četiri automobila, zbog čega su se od osam sati stvarale nesnosne gužve.

- Dvoje ljudi je ozlijeđeno - rekli su u policiji, no nemaju još informacija o težini ozljeda. Ne zna se ni kako je došlo do nesreće, s obzirom na to da očevid još traje.

Vozači su bijesni, kako su ispričali za dnevnik.hr, u koloni stoje po 20 minuta.

Cesta nije zatvorena, ali promet se odvija jako otežano i sporo.