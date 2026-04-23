VIDEO Frontalni sudar vlakova u Danskoj, više je ozlijeđenih

Više ljudi je ozlijeđeno nakon sudara dva vlaka u četvrtak u Danskoj, izvijestile su lokalne hitne službe. Naime, incident se dogodio u blizini Hilleroda, sjeverno od Kopenhagena.

Nekoliko osoba ozlijeđeno je u željezničkoj nesreći u Danskoj | Video: 24sata/reuters

- Riječ je o dva lokalna vlaka koja su se frontalno sudarila - rekao je glasnogovornik vatrogasne službe Velikog Kopenhagena.

Ozlijeđeno je između pet i deset ljudi, navode hitne službe. Mediji javljaju da je ozlijeđeno 17 ljudi te da su četiri osobe u kritičnom stanju.

- Među putnicima ima ozlijeđenih. Svi su izvan vlakova, tako da nitko nije ostao zarobljen... Na mjesto događaja poslane su snage - dodao je glasnogovornik.

