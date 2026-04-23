Ozlijeđeno je između pet i deset ljudi, navode hitne službe. Mediji javljaju da je ozlijeđeno 17 ljudi te da su četiri osobe u kritičnom stanju
VIDEO Frontalni sudar vlakova u Danskoj, više je ozlijeđenih
Više ljudi je ozlijeđeno nakon sudara dva vlaka u četvrtak u Danskoj, izvijestile su lokalne hitne službe. Naime, incident se dogodio u blizini Hilleroda, sjeverno od Kopenhagena.
- Riječ je o dva lokalna vlaka koja su se frontalno sudarila - rekao je glasnogovornik vatrogasne službe Velikog Kopenhagena.
Ozlijeđeno je između pet i deset ljudi, navode hitne službe. Mediji javljaju da je ozlijeđeno 17 ljudi te da su četiri osobe u kritičnom stanju.
- Među putnicima ima ozlijeđenih. Svi su izvan vlakova, tako da nitko nije ostao zarobljen... Na mjesto događaja poslane su snage - dodao je glasnogovornik.
