Sudarili se auto i motocikl u Zaprešiću, jedan čovjek mrtav

Jedan čovjek je poginuo u teškoj nesreći do koje je došlo u srijedu ujutro na području Zaprešića. Iz policije su izvijestili da su se oko 10.30 sati u Igrišću sudarili automobil i motocikl u Ulici Dugi Konec.

Očevid je u tijeku, nakon kojeg će biti poznato više detalja o nesreći.