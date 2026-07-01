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TEŠKA NESREĆA

Sudarili se auto i motocikl u Zaprešiću, jedan čovjek mrtav

Piše 24sata,
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Sudarili se auto i motocikl u Zaprešiću, jedan čovjek mrtav
ILUSTRACIJA | Foto: David Jerkovic/ PIXSELL
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z policije su izvijestili da su se oko 10.30 sati u Igrišću sudarili automobil i motocikl u Ulici Dugi Konec.

Jedan čovjek je poginuo u teškoj nesreći do koje je došlo u srijedu ujutro na području Zaprešića. Iz policije su izvijestili da su se oko 10.30 sati u Igrišću sudarili automobil i motocikl u Ulici Dugi Konec. 

Očevid je u tijeku, nakon kojeg će biti poznato više detalja o nesreći.

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