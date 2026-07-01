z policije su izvijestili da su se oko 10.30 sati u Igrišću sudarili automobil i motocikl u Ulici Dugi Konec.
TEŠKA NESREĆA
Sudarili se auto i motocikl u Zaprešiću, jedan čovjek mrtav
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Jedan čovjek je poginuo u teškoj nesreći do koje je došlo u srijedu ujutro na području Zaprešića. Iz policije su izvijestili da su se oko 10.30 sati u Igrišću sudarili automobil i motocikl u Ulici Dugi Konec.
Očevid je u tijeku, nakon kojeg će biti poznato više detalja o nesreći.
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