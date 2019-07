Sudarili se avioni na Schipholu: 'Zaglavili smo, bilo je glasno'

EasyJetov Airbus 320 i KLM-ov Boeing 737-800 sudarili su se u utorak prijepodne na amsterdamskoj zračnoj luci Schiphol. Oba zrakoplova su oštećena, ali srećom nitko nije ozlijeđen.

Kako pišu strani mediji, navodno je krilo easyJetovog aviona završilo u repu KLM-ovog Boeinga. Jedan putnik javio je kako se čuo "glasan zvuk struganja".

Easyjet Airbus A320 (OE-IVI on #EJU8868 to Gatwick) and a KLM 737-800 (on #KL1699 to Madrid) were damaged in a ground collision during push-back at Amsterdam-Schiphol Intl Airport (EHAM). Both aircraft were withdrawn from service for inspections. @Schiphol @ytekedejong pic.twitter.com/H36zsaacje