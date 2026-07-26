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STRAŠNA TRAGEDIJA

FOTO Otkriven identitet pet planinara iz BiH koji su poginuli u Rusiji. Među njima doktorica

Piše Veronika Miloševski,
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FOTO Otkriven identitet pet planinara iz BiH koji su poginuli u Rusiji. Među njima doktorica
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Foto: Facebook
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Sve žrtve bile su iz Zenice, a jedini preživjeli članovi ekspedicije su Haris Adilović i Kemal Vidimlić

Tako je to u planinarenju, možete sve isplanirati, ali kada dođe dan uspona, vrijeme vam jednostavno ne dopusti i morate odustati, rekla je prošle godine za Avaz doktorica Meliha Čaušević koja je, prema pisanju portala Avaz, izgubila život na planinarenju u Rusiji.

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Prema pisanju portala Avaz, na planinarenju na Elbrusu u Rusiji poginuli su dr. Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam. Sve žrtve bile su iz Zenice, a jedini preživjeli članovi ekspedicije su Haris Adilović i Kemal Vidimlić, piše Avaz.

Meliha Čaušević bila je specijalistica maksilofacijalne kirurgije i velika zaljubljenica u planinarenje.

Podsjetimo, drama na najvišem europskom vrhu započela je jučer kada je sedmeročlana skupina krenula u uspon. Iako su vremenski uvjeti u početku bili povoljni, ubrzo su se pogoršali. Vjetar je puhao brzinom do 45 kilometara na sat, a do jutra je dosegao oko 70 kilometara na sat, što je dodatno otežalo boravak na planini.

Jedan od preživjelih uspio se sam spustiti s planine i pozvati pomoć, dok su drugoga pronašli spasitelji. Obojica su prevezena u bolnicu, gdje im je pružena liječnička pomoć.

Foto: Facebook

Čaušević je prošle godine postala prva žena iz Bosne i Hercegovine koja se popela na planinu Kinabalu u Maleziji, visoku 4.095 metara. Tijekom tog pothvata ona i njezin tim razvili su zastavu Bosne i Hercegovine na vrhu, čime je taj uspon postao jedan od značajnijih trenutaka bosanskohercegovačkog planinarstva.

U razgovoru za Avaz nakon tog uspjeha govorila je o izazovima penjanja na visoke vrhove te istaknula koliko su iskustvo, priprema i vremenski uvjeti važni za svaki uspon. Naglasila je i da u planinarenju nije presudna samo fizička spremnost, nego i sreća da se u pravom trenutku nađete na pravome mjestu.

- Taj vrh nama je geografski teško dostupan pa ga nije lako osvojiti, ali mislim da je upravo ta udaljenost presudila da budem prva žena koja se na njega popela. Našla sam se na pravome mjestu u pravo vrijeme i ukazala mi se prilika koju nisam mogla propustiti - rekla je tada Čaušević.

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Prema informacijama Avaza, Čaušević je bila dio bosanskohercegovačke ekspedicije koja se uputila na Elbrus, najviši vrh Europe. Tragedija je pogodila skupinu tijekom uspona, a prema dosadašnjim informacijama preživjela su samo dva člana ekspedicije.

- Nažalost, neke od pripremnih tura koje smo planirali, poput Durmitora i Musale, najvišeg vrha Balkana, nismo uspjeli odraditi tijekom pripremnog razdoblja jer nam vrijeme nije bilo naklonjeno. Tako je to u planinarenju – možete sve isplanirati, ali kada dođe dan uspona, vrijeme vam jednostavno ne dopusti i morate odustati - rekla je Čaušević prošle godine za Avaz. 

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