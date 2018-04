Sudarili se vlakovi u Austriji: Ozlijeđeno je više od 50 ljudi

Više desetaka osoba uglavnom je lakše ozlijeđeno u željezničkoj nesreći na kolodvoru u Salzburgu, prenijeli su u petak rano ujutro lokalni mediji.

Dva vagona sudarila su se nešto prije 5,00 sati ujutro za vrijeme spajanja kompozicije, prenio je Salzburg24.

"Neposredno prije predviđenog polaska vlaka iz Züricha za Beč iz nepoznatih razloga sudarila su se dva vagona", kazao je predstavnik vatrogasaca Reinhold Ortler za Ö1 radio. Nesreća se dogodila tijekom postupka spajanja vlakova.

"Vlak Nightjet se zaustavio na platformi 4 i tijekom postupka spajanja drugi se vlak zabio u njegov kraj", kazao je glasnogovornik policije.

Prema prvim informacijama 50-ak je osoba ozlijeđeno.

BREAKING: Up to 40 people have been injured after 2 trains collided at the main train station in Salzburg, Austria.

(Photo credit @HansSchrama) pic.twitter.com/EujmdLlTj9