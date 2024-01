Sudbina medicinara i pacijenata ovisi o politici. To je žalosno...

Hoće li se medicinari dogovoriti s vladajućima i ministrom Berošem ili ćemo se kao pacijenti suočiti s još jednim štrajkom zdravstvenih radnika? Pregovori slijede ovih dana i moramo priznati da njihov završetak iščekujemo pomalo sa zebnjom. Jer s jedne strane apsolutno podržavamo zahtjeve djelatnika u zdravstvu, a s druge se pribojavamo kako će se na sve pacijente odraziti ako Vlada ne udovolji njihovim zahtjevima. Namjerno kažemo Vlada, jer ministar Beroš je iz struke, liječnik je i sigurno razumije što i zašto traže liječnici, medicinske sestre i tehničari ili svi ostali koji rade u sustavu. No Beroš nema odriješene ruke, to svi znamo. Njegovo viđenje na kraju ne mora biti važno, a o svemu će odlučiti blagoslov premijera Plenkovića i onih koji uz njega raspolažu državnim financijama. Drugim riječima, ako premijer zaključi da mu je ići niz dlaku medicinarima dobar potez u izbornoj godini, sve će proći glatko, no ako iskalkulira nepopustljivost, bez obzira na Beroševe stavove, svašta je moguće. I to nije dobro za nas građane.