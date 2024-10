Sude mu da je ubio susjedu da se domogne stana, svjedočio žrtvin sin: 'Bio je agresivan...'

Nema šanse da bi moja mama prodala stan Keleminčiću i da mi to ne bi rekla. Prvo, jer znam da nisu bili u dobrim odnosima, drugo, zašto bi išla javnom bilježniku u Split kad ih u Zagrebu ima na svakom koraku? Da je prodala njemu stan 2005., kako piše u ugovoru, pa zar mislite da bi ostala živjeti u njemu sljedećih šest godina, pitao je sudsko vijeće Vladimir Šadek, sin ubijene Slavojke Senišin (76).

Slavojkin sin svjedočio je na suđenju Damiru Keleminčiću (65), kojem na Županijskom sudu u Zagrebu sude zbog optužbi da je krajem 2011. ubio susjedu kako bi se domogao njezina stana u Dinarskoj ulici u Zagrebu. Keleminčić tvrdi da je nevin iako je Slavojkino tijelo policija pronašla u rujnu 2022. na njegovu imanju u Prečnom, zakopano u bunaru. Slavojkin nestanak prijavio je upravo njezin sin 5. studenog 2011. godine. Na sudu je opisao što je tome prethodilo.

- U subotu, 5. studenog, zvala me njezina susjeda Dragica. Bila je zabrinuta jer mamu nije vidjela nekoliko dana, nije joj se javljala na telefon, a nije vidjela ni svjetlo iz njezina stana. Pomislio sam da joj se nešto možda dogodilo, pa sam otišao sam do njezina stana. Bio sam zabrinut kako ću ući ako joj je pozlilo i ostao joj je ključ u bravi, no uspio sam otključati. Imao sam svoj ključ, koji mi je dala nakon što je promijenila bravu. U stanu ništa nije nedostajalo osim njezine torbice, u kojoj je imala novčanik s dokumentima - prisjećao se Vladimir. U stanu se zadržao još neko vrijeme misleći da će ona naići, a zatim je otišao. Vratio se sutradan, Slavojke i dalje nije bilo, kao ni njezine torbice.

- Keleminčića nisam sreo, no sreo sam njegovu partnericu. Pitao sam je zna li gdje je mama i je li ju vidjela, a ona je rekla da je otišla u bolnicu na neku terapiju. Znao sam da to ne može biti istina jer, da je mama trebala u bolnicu, to bi mi i rekla. Tad sam otišao na policiju i prijavio njezin nestanak - izjavio je.

Kazao je i da do 2020., kad su ga kontaktirali policajci vezano za Keleminčića, nije imao pojma da stan više ne glasi na njegovu mamu i da je Keleminčić promijenio vrata, ušao u posjed te u njega uselio svojeg sina.

- Rekli su da istražuju Keleminčića vezano uz nešto i da im je neobično da na adresi na kojoj je on prijavljen imaju otvoren nestanak osobe. Pitali su mogu li ih odvesti do njezina stana i pustiti unutra. Došli smo do stana i ja sam odmah primijetio da to nisu ista protuprovalna vrata koja je moja majka postavila nedugo prije nestanka. Naravno da je moj ključ bio beskoristan jer je on, očito, promijenio vrata - pričao je Slavojkin sin. Prije toga, kazao je, u stanu gdje mu je majka stanovala, a čiji je suvlasnik, bio je 2016. godine.

Govoreći o odnosu njegove majke i Keleminčića, rekao je da nisu bili u dobrim odnosima, da je čak Keleminčić znao biti agresivan prema njoj.

- Kad je htjela uvesti plin, 1998. ili 2000. godine, fizički je spriječio radnike da uvedu plin te prepilio plinske cijevi. Ona ga je pokušala spriječiti, a on ju je fizički odgurnuo - ustvrdio je Slavojkin sin. Dodao je da je njegova majka zbog toga tužila Keleminčića za smetanje posjeda i to dva puta, jednom zbog plina, a drugi puta zbog struje.

- Okrivljeni je u svom izlaganju na početku suđenja rekao kako je Vaša mama bila u vezi s nekim muškarcem M. J. i da je s njim išla na njegovu vikendicu u Prečno. Je li Vam to poznato? - pitala je svjedoka predsjednica sudskog vijeća.

- Mislim da je to obična izmišljotina - ustvrdio je svjedok.

Podsjetimo, Keleminčića terete da je između listopada i studenog 2011. u Dinarskoj ulici u Zagrebu u namjeri da Slavojku liši života zbog njezina dijela stana iskoristio činjenicu da je riječ o ženi u dobi od 76 godina koja mu ne može pružiti adekvatni otpor i koja živi sama u stanu od 72 kvadrata na prvom katu kuće u kojoj je stanovala prišao žrtvi te je s leđa zadavio žicom. Njezine ruke i noge potom je vezao selotejpom i tijelo zamotao u tepih, a potom ga ju prevezao do svoje vikendice u Prečnom.

Tamo je tako zamotano tijelo bacio u bunar u dvorištu i zatrpao ga građevinskim otpadom, a površinsko okno bunara kasnije maknuo i premjestio ispred vikendice kako bi prikrio mjesto gdje je sakrio tijelo. Slavojkin nestanak policiji je 5. studenog 2011. prijavio njezin sin. Kako potraga za njom nije urodila plodom, Keleminčić je strpljivo čekao da prođe zakonski rok od pet godina kako bi se Slavojku proglasilo mrtvom. Potom je 20. rujna 2016. na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu podnio zahtjev za promjenom upisa nekretnine. Sa sobom je imao ugovor u kojem je sebe neistinito naveo kao kupca stana Slavojke Senišin.

U tom lažnom ugovoru pisalo je da je stan kupio 7. lipnja 2005., a čak je bio ovjeren i kod javnog bilježnika. Keleminčić je bio toliko bezobziran da požuruje uknjižbu, koja je i provedena 16. siječnja 2017., nakon čega je on provalio u stan, promijenio bravu i u njega uselio svog sina.

Keleminčić se na ispitivanju u tužiteljstvu branio šutnjom. Tijekom istrage provedeno je psihologijsko-psihijatrijsko vještačenje čiji je zaključak da je Keleminčić u vrijeme ubojstva bio ubrojiv te da je riječ o iznadprosječno inteligentnoj osobi s narcističkim poremećajem ličnosti.