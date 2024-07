Sude mu da je susjedu zadavio i tijelo bacio u bunar kod Ivanića. Na sudu tvrdi: 'Ucijenili su me'

U Prečnom sam. Kopaju bagerima. Vjerojatno budu našli Slavojku... Oprosti za sve... Branio sam se od nje, a ovo ti pričam tako da znaš, govorio je Damir Keleminčić (65) ocu u rujnu 2022. godine.

Otac ga pita: "Kaj si je ti maknul?", a Damir odgovara: "Da, samo ne smiješ to, nemoj nikome reći, oni kopaju cijelo dvorište". U to je vrijeme već bio pod prismotrom policije zbog sumnje da je krajem 2011. ubio Slavojku Senišin (76) kako bi se domogao njezina stana u Dinarskoj ulici u Zagrebu. Njezino tijelo pronašli su u rujnu 2022. zakopano u bunaru u Prečnom na dubini od sedam metara.

- Ona je mene napala nožem, rekao sam odvjetniku sve, rekao mi je da se branim šutnjom - govori Keleminčič 21. rujna 2022. jednome od dvojice svojih sinova.

- Znači napravio si to? - pita ga sin.

- Kaj je bilo, bilo je - odgovara mu Damir.

- Znači završit ćeš u zatvoru do kraja života? E moj tata, što si to napravio? - ispituje ga sin u šoku.

- Samo nemoj širit priču, ja vas sve volim... Nisam ti ništa rekao - završava razgovor Damir.

Ti su razgovori dio optužnice protiv Keleminčića za teško ubojstvo iz koristoljublja na podmukao način te su se preslušavali u sudnici Županijskog suda u Zagrebu. Keleminčić je nakon toga imao potrebu očitovati se o tim razgovorima.

Prečno: Kuća u čijem je dvorištu pronađeno tijelo Slavojke Senšin | Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

- Evidentno je iz svih ovih razgovora da sam ja to rekao pod nagovorom i pritiskom policije. Ucijenili su me na perfidan način. Naime, iz svih ovih razgovora vidi se da želim prije svega krivnju skinuti sa svojih sinova, prije svega s mlađeg sina s kojim sam jako povezan dok je stariji, zbog alergija na ambroziju i travu rijetko boravio na imanju u Prečnom. Taj je bunar zatrpavan od 2009. do 2014. i u njemu je bio otpad od krova koji sam mijenjao. Istražitelji su prestali kopati na sedam metara nakon što su pronašli tijelo - govorio je Keleminčić.

Ustvrdio je da su policajci nad njim vršili teror još u Heinzelovoj.

- Čuli su u kafiću zezanciju da smo je zakopali, no to je bila samo naša zezancija. Ona je bila u vezi s jednim muškarcem, reći ću mu samo inicijale M. J., koji je prevario i nju i mene. Tužiteljica je očito i psiholog kad tvrdi da sam pokazao bešćutnost, no ja sam zapravo inače vrlo emotivan. Kad vam netko prijeti da će Vas i sinove strpati u Remetinec.... Ja sam izmislio taj nož koji spominjem, tad nisam ni znao kako je ubijena. Svi su mi napomenuli da ne pričam ništa preko telefona, i moj odvjetnik, znači ja sam bio upozoren - pravdao se Keleminčić, a njegovo izlaganje u jednom su trenutku prekinuli jecaji.

Požalio se i kako se kad se piše o aferama, visokim dužnosnicima spominju samo inicijali, dok su njemu mediji objavili puno ime i prezime te osramotili njega i njegovu obitelj. U tom svom izlaganju spomenuo je čak i glavnom državnog odvjetnika Ivana Turudića.

- Turudić je rekao da je najgore za sve kad unaprijed sve iz spisa izađe u javnost. U policiji su mi ujutro uzeli mobitel, šaltali me i igrali ping-pong sa mnom. Rekli su mi da su proveli i mom mlađeg sina te me ostavili u jednoj sobici nasamo s njim na pola sata. Da sam imao ta saznanja, tad bih mu rekao - pojašnjavao je Keleminčić. Za kraj je napomenuo da je Slavojka bila u Prečnom 2010. ili 2011. godine i to s tim muškarcem čije ime nije želio otkriti.

Zagreb: Početak suđenja Damiru Klemenčiću za ubojstvo staro 13 godina | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Tog 21. rujna kad se Keleminčićev mobitel užario od poziva, policija je naveliko kopala po dvorištu njegova imanja te su mu rekli da su psi imali reakciju kroz susjedov bunar.

- Ja dotad nisam ni znao da je Slavojka u bunaru - kazao je.

Na sud su stigli i njegovi sinovi. Stariji sin, koji je boravio u stanu pokojne Slavojke, odlučio je iskoristiti blagodat i ne svjedočiti na sudu u postupku protiv svog oca dok je mlađi sin pristao svjedočiti.

Prije njegova svjedočenja Keleminčić je pitao može li ga napokon sin posjetiti u istražnom zatvoru jer ga nije vidio 21 mjesec.

- Njemu i mom ocu, koji ima 96 godina, zabranili su posjete - zavapio je. Sutkinja Željka Skomeršić, predsjednica sudskog vijeća, kazala je da će ga moći posjetiti čim budu ispitani.

Mlađi sin kratko je kazao da ne zna ništa o nestanku Slavojke i da sudu nema što za reći.

- Jedino što znam poznato mi je iz medija. Kad je došla policija po mene, nisam znao da su odveli i mog oca. Odveli su me na poligraf i rekli da je u vezi nestale osobe te da ću ako odbijem biti osumnjičen. Ja sam zbog toga pristao, a kasnije su mi rekli da je tamo i moj otac te me odveli k njemu. Rekli su i da je tata osumnjičen za ubojstvo i tko zna što sve još. Policajci mi nisu rekli rezultat poligrafa, ali su me plašili da ja sigurno nešto znam, da smo je zakopali u bunaru i slično. Tristo posto sam siguran da sam prošao - kazao je svjedok.

Naveo je da je njegov otac bio pomorac te ga često nije bilo, a puno je putovao i njegov brat.

- Imovinsko stanje obitelji bilo je i više nego dobro i nije logično da bi netko tko dobro zarađuje pored vikendice i kuće u Samoboru zbog 21/96 udjela u nekretnini tako nešto napravio. To si ne mogu pojmiti - govorio je.

Prečno: Kuća u čijem je dvorištu pronađeno tijelo Slavojke Senšin | Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL, ilustracija

Kazao je i da je njegov otac mnogo puta pomogao kome god je to bilo potrebno.

- Imao sam deset godina kad je spašavao ljude iz gorućeg broda. Tome sam osobno bio prisutan, a iz priča znam da je spašavao ljude iz automobila. Ne sjećam se više detalja jer sam bio dijete, ali znam da ako je nekome nešto trebalo sjeo bi u auto i vozio 500 kilometara - kazao je.

Ispričao je da im je otac tijekom 2018. ili 2019. rekao da je otkupio Slavojkin stan.

- Kad se brat vratio iz Kanade rekao je da ima stan za njega. Znam da je bio u derutnom stanju i da je brat uložio novac i podigao kredit kako bi ga uredio. Njezine stvari nisam vidio pa ne znam tko ih je ni kad maknuo iz stana. Što se tiče mog oca i Slavojke on je bio ravna crta, ni toplo ni hladno. Niti je bilo ekscesa niti su bili naročito srdačni. Slavojki, koliko sam mogao vidjeti, nitko nije dolazio u posjete pa ni njezin sin. Došao je s policijom nakon što je već bila nestala - ispričao je.

Na sljedećem ročištu sud će nastaviti saslušavati "privilegirane svjedoke", odnosno članove obitelji optuženog Keleminčića.

Podsjetimo, terete ga da je između listopada i studenog 2011. u Dinarskoj ulici u Zagrebu u namjeri da Slavojku liši života zbog njezina dijela stana iskoristio činjenicu da je riječ o ženi u dobi od 76 godina koja mu ne može pružiti adekvatni otpor i koja živi sama u stanu od 72 kvadrata na prvom katu kuće u kojoj je stanovala prišao žrtvi te je s leđa zadavio žicom. Njezine ruke i noge potom je vezao selotejpom i tijelo zamotao u tepih, a potom ga ju prevezao do svoje vikendice u Prečnom.

Prečno: Kuća u čijem je dvorištu pronađeno tijelo Slavojke Senšin | Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Tamo je tako zamotano tijelo bacio u bunar u dvorištu i zatrpao ga građevinskim otpadom, a površinsko okno bunara kasnije maknuo i premjestio ispred vikendice kako bi prikrio mjesto gdje je sakrio tijelo. Slavojkin nestanak policiji je 5. studenog 2011. prijavio njezin sin. Kako potraga za njom nije urodila plodom, Keleminčić je strpljivo čekao da prođe zakonski rok od pet godina kako bi se Slavojku proglasilo mrtvom. Potom je 20. rujna 2016. na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu podnio zahtjev za promjenom upisa nekretnine. Sa sobom je imao ugovor u kojem je sebe neistinito naveo kao kupca stana Slavojke Senišin.

U tom lažnom ugovoru pisalo je da je stan kupio 7. lipnja 2005., a čak je bio ovjeren i kod javnog bilježnika. Keleminčić je bio toliko bezobziran da požuruje uknjižbu, koja je i provedena 16. siječnja 2017., nakon čega je on provalio u stan, promijenio bravu i u njega uselio svog sina.

Keleminčić se na ispitivanju u tužiteljstvu branio šutnjom. Tijekom istrage provedeno je psihologijsko-psihijatrijsko vještačenje čiji je zaključak da je Keleminčić u vrijeme ubojstva bio ubrojiv te da je riječ o iznadprosječno inteligentnoj osobi s narcističkim poremećajem ličnosti.