Suđenje čeka? Sanader operirao žuč, a vjerojatno će i kralježnicu

Dr. Ivo oporavlja se u bolnici. Sljedeći tjedan na sudu bi se trebao izjasniti o izmijenjenoj optužnici u Fimi mediji

<p>Ivu Sanadera operirali su prošli tjedan u KBC-u Sestre milosrdnice u Zagrebu zbog problema sa žuči.</p><p>Kako doznajemo, imao je upalu i kamence u žučnjaku (žučnoj vrećici), a sad se osjeća dobro i njegov oporavak teče uredno.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sanader je u zatvoru dočekao 67. rođendan</strong></p><p>Sanaderu su ovi zdravstveni problemi prilično narušavali kvalitetu života budući da su simptomi bolovi, mučnina i nelagoda u području želuca, osobito nakon obroka. Kad upala postane jaka, uz nju idu povišena temperatura, mučnina, povraćanje i jaki bolovi. Koliko će ostati u bolnici, trenutačno se ne zna jer bi se njegov boravak mogao produljiti. On, naime, već dugo ima velikih problema s kralježnicom, zbog čega su i više puta odgađana sudska ročišta na kojima se trebao pojaviti. Zbog toga je moguće da će mu liječnici, kad je već hospitaliziran, sanirati i te probleme.</p><p>Sanader je i prije imao neke operativne zahvate na kralježnici te je vrlo vjerojatno da će imati još jedan. Ujedno ga, kako doznajemo, muči i niz drugih zdravstvenih problema koji se do sada nisu ni spominjali u javnosti. Ako za koji dan bude ponovno morao “pod nož”, malo je vjerojatno da će se sljedeći tjedan na sudu očitovati o izmijenjenoj optužnici u slučaju Fimi media. U ovom postupku Sanader je obranu iznio u veljači te nakon toga više nije dolazio na rasprave. No na današnjem ročištu zamjenica ravnateljice Uskoka izmijenila je optužnicu, ne u bitnom, no to zahtijeva da se svi optuženi očituju o optužnici. Potom idu završni govori stranaka i nepravomoćna presuda. Pitanje je hoće li to biti do jeseni.</p><p>Podsjećamo, bivšeg premijera i bivšeg predsjednika HDZ-a Sanadera, bivšeg rizničara HDZ-a Mladena Barišića, bivšega glasnogovornika Ratka Mačeka, bivšu šeficu računovodstva Branku Pavošević, HDZ i agenciju Fimi media terete da su za crne fondove HDZ-a iz državnih i javnih tvrtki izvukli oko 70 mil. kuna. U desetak godina, koliko je, s prekidima, po zatvorima, Sanader je operirao karcinom prostate, koljeno, kralježnicu, imao je srčanih tegoba, povišeni tlak i šećer...</p>