Suđenje fatalnoj Suniti: Ubila poduzetnika i skočila u rijeku?

U petak počinje suđenje Suniti Hindić Bošnjaković (21), bivšoj miss Hercegovine, koju sumnjiče da je ubila ugostitelja Nina Ivankovića (55).

Pogledajte video: Bivšu miss sumnjiče za ubojstvo

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

'Nisam htjela, bilo je slučajno'

Dnevni Avaz piše kako je usuglašeno da će u petak, 22. svibnja, biti čitanje optužnice i uvodne riječi optužbe i obrane. Tužitelji će svoje dokaze predstaviti 27. svibnja, a nakon toga je na redu obrana.

Skočila u rijeku i slomila obje noge?

Podsjećamo, Sunitu sumnjiče da je prošle godine u mjestu Buna kraj Mostara ubila mostarskog poduzetnika Ninu Ivankovića (55).

Nakon što ga je, kako sumnjaju, upucala u vili čiji je on vlasnik, navodno je skočila u rijeku i slomila obje potkoljenice. U policiju su je doveli u gipsu.

Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Oslobođenje piše da je 21-godišnjakinja policiji navodno rekla da nije željela ubiti 55-godišnjeg ugostitelja te kako je sve bio 'splet nesretnih okolnosti'.

- Dotična je često dolazila u vilu. Koja je bila svrha njezina posjeta, ne znamo, ali smo je gotovo svakodnevno viđali - rekli su mještani Bune za BiH medije.

Foto: RK Đakovo

I prije je bila nasilna

Kako piše Dnevni Avaz, djevojka je od ranije poznata po nasilničkom ponašanju. Naime, početkom svibnja napala je Hrvata A. P.

Nakon što su joj policajci zbog toga uručili prekršajni nalog, nasrnula je na njih, a i inače je, kako se saznaje, prilično temperamentna. Počastila ih je i bujicom pogrdnih riječi. U policiji je tako evidentirana i zbog napada na djevojku iz Ljubuškog te se govori kako ju je pretukla. Inače, hvalila se u srpskim medijima da je trudna te da je otac djeteta srbijanski folk pjevač Stefan Jakovljević i da ju je on navodio na prostituciju. Iako nam to nije nitko službeno potvrdio, mještani ovog malog hercegovačkog mjesta kažu kako je i do njih došla takva informacija. Za elitnu prostituciju Sunitu su optuživale srbijanske starlete, no ona je sve negirala i rekla da su one samo ljubomorne.