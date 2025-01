Suđenje Keleminčiću: Ispitana tri svjedoka, kumu je preko telefona rekao da nije namjerno

Na Županijskom sudu u Zagrebu nastavlja se suđenje Damiru Keleminčiću koji je optužen da je svoju susjedu, Slavojku Senišin (76), ubio iz koristoljublja. Terete ga da je da je krajem 2011. ubio susjedu kako bi se domogao njezina stana u Dinarskoj ulici u Zagrebu. Keleminčić tvrdi da je nevin iako je Slavojkino tijelo policija pronašla u rujnu 2022. zakopano u bunaru na njegovu imanju u Prečnom.

Prvi je svjedočio njegov prvi susjed u Prečnu i kum, Krešimir B. koji kaže da je Damira upoznao kad je ovaj kupio kuću u Prečnom, i od dobrosusjedskog odnosa se razvilo blisko prijateljstvo. Dovoljno blisko da Damira pita da bude krsni kum svom sinu. Kad je ušao u sudnicu, Keleminčić mu je dobacio gdje treba sjesti.

- Živim točno preko puta Damirove kuće. Bilo je druženja, roštilja, dolazili su Damirovi prijatelji. Nikad nisam vidio da je na imanje dolazio sa starijom gospođom, niti sam upoznao susjedu na Trešnjevci kad sam dolazio kod Damira. Nisam znao ni da je netko nestao, nismo nikad pričali o tome. Damir je radio na imanju, popravljao, bacao je građevinski materijal u bunar koji je bio kod štale. Jednom prilikom je rekao da želi ravno dvorište, ne znam je li bilo vode u bunaru. Radnike Županijskih cesta, koji su radili nešto jedan dan u selu, je zamolio da premjeste bunar u cvjetnjak gdje je i sad. Nikad mi nije palo na pamet da se u bunaru nalazi mrtvo tijelo, posebno zbog Damirovog srdačnog i veselog ponašanja - rekao je.

Iako su bili dobri prijatelji, na sudu nije mogao ni pogledati Keleminčića, bilo mu je teško.

- Zadnji put sam s Damirom bio tjedan dana prije iskapanja bunara, ponašao se normalno, ništa nije odalo što se događa. Nazvao me i rekao da nas sve voli bez obzira na ishod istrage. Da će njega sigurno uhititi, ali da nije to napravio namjerno. Mojoj supruzi je dao ključeve kuće u Prečnom koje smo kasnije dali njegovom sinu. Uvijek je vozio je dobra vozila, od poslodavaca do njegovih: Citroen kombija, Caddyja, Fiat Doblo za kojeg je rekao da je od gazde. Iznenađen sam i šokiran da sam se nalazio i družio iznad mjesta gdje je bačeno tijelo, pogotovo jer je to povezano s mojim kumom. Znam da je sređivao kuću u Zagrebu, mislim kuhinju, ali nije nikad govorio da ju je kupio od nekoga, niti je spominjao susjedu i stan. Bunar je, po mom sjećanju, premjestio negdje desetak godina prije uhićenja, oko 2012. godine - rekao je.

Jednom do dva puta godišnje je dolazio kod Keleminčića u kuću u Dinarskoj ulici u Zagrebu.

- Uvijek se puno ljudi vrtjelo oko te kuće, živjeli su sinovi, otac, Damir, nikog drugog nisam viđao tamo. Zadnji put sam bio tamo 2021. godine, ne sjećam se kad sam došao. Kod Damira u Prečno su dolazili i mladi i stariji ljudi, Damir je imao velik krug prijatelja - rekao je.

Keleminčić ga je pitao zna li još jednog čovjeka iz sela i sjeća li se što su radili s traktorom, no sutkinja ga je opomenula da je to navođenje na odgovor i da nije relevantno za suđenje. Uz kratko negodovanje, Keleminčić, u smeđem odijelu, je sjeo natrag na svoje mjesto. Kraj njega je cijelo vrijeme sjedio naoružani policajac koji ga je i doveo na sud i odveo natrag u zatvor.

- Sjećam se da je rekao da će njega sigurno zatvoriti, da on to nije napravio namjerno - ponovio je svjedok na pitanje sutkinje sjeća li se tog razgovora. Inače, postoji i snimka tog razgovora jer je Keleminčić bio pod istražnim mjerama.

Dvije susjede koje su svjedočile nisu imale puno za dodati, osim da su u šoku jer je Keleminčić uvijek bio srdačan i komunikativan. Nakon njih, na stolac za svjedoka sjeo je njegov dugogodišnji prijatelj, Anđelko P.

- Poznajem ga 30 ili 40 godina, a intenzivno se družimo zadnjih desetak godina - započeo je.

Ni on ga nije htio pogledati.

- Doživljavao sam ga kao iskrenog prijatelja, godinama smo išli skupa na skijanje, poznajem cijelu njegovu obitelj. Dolazio je sa svojim curama u Prečno, a tamo smo i mi dolazili kao društvo. Uvijek je bilo puno ljudi - rekao je.

Dolazio je i u kuću u Dinarskoj ulici.

- Živio je u visokom prizemlju, na katu je živjela susjeda za koju mi je rekao, ali ju nikad nisam vidio. Uređivao je potkrovlje kako bi tamo živio njegov sin sa ženom i djetetom. Kad sam prolazio pored stana na prvom katu, jer sam išao u potkrovlje gdje je Damir izvodio radove, vidio sam cijevi u zidu. Damir mi je za njih rekao da moraju tako biti sprovedene jer ne može ući u susjedin stan jer nje nema. Nisam se interesirao previše koliko dugo je nema i zašto. Nisam znao niti je on ikad pričao o tome da je on ušao u taj stan, to sam saznao iz medija. Nikad mi nije rekao da ga je kupio. Jedino što je pričao je da ima neriješene imovinsko pravne odnose sa sestrom koja živi u Samoboru, oko kuće njihovog oca. Ne sjećam se kad je to bilo - rekao je.

Zadnji put je u kući u Prečnom, gdje je zakopana nesretna Senišin, bio u kolovozu 2022. godine.

- Ni na kraj pameti mi nije bilo da se zabavljam u blizini mrtvog tijela u bunaru. Znam za bunarsko okno ispred kuće. Tu su bile fešte, djevojačke zabave prijateljica njegovih sinova. Nisam na njemu primijetio ništa što bi mi dalo povoda da pomislim da je ovako nešto napravio. Nije mi nikad pričao o sukobima ili nesuglasicama sa susjedom iz kuće - rekao je.

Iduće ročište je zakazano za početak veljače.