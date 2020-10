Suđenje Mamićima je ponovno odgođeno zbog korona virusa

S obzirom na to da je petokrivljenom Igoru Kroti određena samoizolacija, predsjednik vijeća Davor Mitrović odgodio je raspravu zakazanu za 26. i 27. listopada. Nastavak? Tek 23. studenog

<p>Zbog nemogućnosti dolaska petookrivljenog <strong>Igora Krote</strong>, koji je u samoizolaciji, ponovno je odgođen početak drugog suđenja bivšem čelniku NK "Dinama" <strong>Zdravku Mamiću</strong> i šestorici okrivljenika koje Uskok tereti za zločinačko udruživanje, izvijestio je u petak osječki Županijski sud.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong> <strong> U Hrvatskoj mu sude, on banči po svadbama u BiH</strong></p><p>Suđenje je trebalo početi 19. listopada, ali je odgođeno jer je obrana drugookrivljenog<strong> Damira Vrbanovića</strong> izvijestila da je okrivljenik dobio visoku temperaturu te upućen na testiranje na koronavirus, ali se pokazalo da nije zaražen.</p><p>S obzirom na to da je petookrivljenom Igoru Kroti određena samoizolacija, predsjednik vijeća <strong>Davor Mitrović</strong> odgodio je raspravu zakazanu za 26. i 27. listopada. Predsjednik vijeća zakazao je sljedeće rasprave za 23., 24. i 30. studenoga 2020., te za 1., 7. i 8. prosinca s početkom u 10 sati, priopćeno je sa Suda.</p><p>U drugoj optužnici Uskok Zdravka Mamića, kojemu se sudi u odsutnosti, i još šestoricu okrivljenika tereti da su, u sklopu zločinačkog udruženja, izvlačenjem novca oštetili klub za oko 200 milijuna kuna.</p><h2>Optužen i Mamićev sin</h2><p>Uz Zdravka Mamića i Damira Vrbanovića, drugom Uskokovom optužnicom obuhvaćeni su Zdravkov sin <strong>Mario Mamić</strong>, brat Zoran Mamić, poduzetnici<strong> Sandro Stipančić i Igor Krota </strong>te menadžer <strong>Nikky Arthur Vuksan</strong>.</p><p>Optužnica Zdravka Mamića tereti da je, od prosinca 2004. do prosinca 2015. ostale okrivljenike organizirao u zločinačko udruženje te da su sklapanjem fiktivnih ugovora između "Dinama" i više stranih tvrtki, iz Velike Britanije, Švicarske, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Svetog Vincenta i Grenadina, Belizea, Hong Konga, Gibraltara i Sjedinjenih Američkih Država te ispostavljanjem računa o plaćanju nepostojećih usluga za transfere igrača, koje je Dinamo plaćao, klub oštetili za više od 144 milijuna kuna.</p><p>Uskok smatra da se, u cilju realizacije opisanog plana, Zdravko Mamić, sa sinom Mariom, dogovorio da će sklapanjem tih ugovora kao i neosnovanim prepuštanjem ekonomskih prava na koja bi "Dinamo" imao pravo u budućem transferu pojedinih igrača iz "Dinama" u drugi klub, u svoju korist i korist osoba, koje će u tim fiktivnim pravnim poslovima sudjelovati, izvlačiti novac iz kluba.</p><p>Tužiteljstvo tereti okrivljenike da su taj novac dijelili između sebe i koristili za svoje potrebe, a da je, uz navedeno, NK "Dinamo" neosnovano obvezan za plaćanje dodatnog iznosa od još 7,35 milijuna eura, odnosno 55,8 milijuna kuna.</p><h2>Protiv Zdravka Mamića ima nekoliko optužnica</h2><p>U listopadu 2019. potvrđena je i treća optužnica protiv Zdravka Mamića, koji je već bio osuđen za izvlačenje novca iz "Dinama". Ta je optužnica naknadno spojena s drugom Uskokovom, a u njoj ga zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo tereti da je od 2002. do 2007., dok je obnašao različite dužnosti u "Dinamu", iz toga kluba izvukao 16,7 milijuna kuna.</p><p>Tužiteljstvo Mamića tereti da je novac iz "Dinama" izvlačio od 25. rujna 2002. do 8. ožujka 2007. u Zagrebu i austrijskom Klagenfurtu, dok je, kao član Izvršnog odbora kluba, a nakon toga kao izvršni dopredsjednik i član Uprave imao ovlaštenje za raspolaganje novcem po računu kluba otvorenog u banci u Austriji.</p><p>Mamića se tereti da, je u nakani da se znatno materijalno okoristi na štetu imovine kluba, raspolagao novčanim sredstvima kluba u vlastitu korist te da je nalagao prijenos iznosa od 97.492 eura (u protuvrijednosti od 730.659 kuna) na svoj račun otvoren kod banke u Austriji te osobno podigao iznos od ukupno 2,2 milijuna eura (u protuvrijednosti od 16 milijuna kuna) u gotovini, i na taj se način, na štetu kluba, okoristio u ukupnom iznosu od 2,3 milijuna eura, u protuvrijednosti od 16,7 milijuna kuna.</p><p>Zdravko Mamić je u lipnju 2018. na osječkom Županijskom sudu nepravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora, zbog izvlačenja oko 116 milijuna kuna iz "Dinama", a neposredno uoči izricanja te presude pobjegao je u Bosnu i Hercegovinu, čije državljanstvo ima te danas živi u Međugorju.</p><p>Njegov brat Zoran tada je nepravomoćno osuđen na četiri godine i 11 mjeseci zatvora, bivši "Dinamov" direktor Damir Vrbanović na tri godine zatvora, a poreznik <strong>Milan Pernar</strong> na četiri godine i dva mjeseca zatvora.</p>