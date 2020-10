Vrbanović javio da mora na test na koronu, Zoran se žali: Vozim svaki dan, što kad bude snijeg?

<p>Danas je na Županijskom sudu u Osijeku započelo suđenje zločinačkom udruženju, kako ih je nazvao USKOK, kojega je organizirao i predvodio prvookrivljeni <strong>Zdravko Mamić</strong> za izvlačenje 144 milijuna kuna iz Dinama na ime nepostojećih dugova igračima.</p><p><strong>Pogledajte video: U Hrvatskoj mu sude, on banči po svadbama u BiH</strong></p><h2>Zdravko, sin Mario, brat Zoran...</h2><p>Sedam je 'veličanstvenih' osumnjičeno u ovom postupku i to su, osim Zdravka Mamića, njegov sin Mario, brat Zoran, odani suradnik i u prvoj optužnici Damir Vrbanović te Sandro Stipančić, Igor Krota i Nikky Arthur Vuksan.</p><p>Njih optužnica USKOK-a tereti da su od prosinca 2004. do prosinca 2015. godine oštetili Dinamo za 144 milijuna. To je predmet koji ima 695 stranica optužnice, 193 svjedoka te 5923 materijalna dokaza.</p><p>Cijeli spis ima gotovo 60.000 stranica. Sedmorka je, kako navodi USKOK, na ime nepostojećih dugova prema igračima, odnosno za nepostojeće usluge posredovanja prilikom transfera igrača, dizala novac te ga uplaćivala na veći broj off-shore računa raznih tvrtki u inozemstvu kojeg su bile u vlasništvu ili suvlasništvu oca i sina Mamić te Stipančića, Krote i Vuksana ili su oni u njima bili voditelji poslovanja.</p><h2>Vrbanović na testiranju za covid</h2><p>Novac je potom prebacivan na njihove privatne račune. Nakon što su na ovom sudu u Osijeku ranije osuđeni Mamić, Vrbanović iz poreznik Milan Pernar, ali ni jedan još nisu u zatvoru na odsluženju zatvorskih kazni jer čekaju pravomoćne presude, odbjegli Zdravko Mamić je poručio kako je spreman vratiti se u Hrvatsku i sudjelovati na suđenjima po uvjetom da se svi sudski procesi protiv njega izmjeste s osječkog suda. No, od toga ništa, pa samim time ni od njegovog dolaska na ovo suđenje također ništa.</p><p>Na prvu je raspravu u ovom suđenju pred suca Davora Mitrovića došlo pet osumnjičenih jer se Zdravku Mamiću sudi u odsutnosti, obzirom da se nalazi u BiH, a Damir Vrbanović nije došao jer je navodno u petak dobio temperaturu i poslan je na testiranje za Covid. Kako su na prvoj raspravi trebali biti prisutni svi osumnjičenici, rasprava je odgođena za sljedeći ponedjeljak a odvjetnik Vrbanovića je upozoren da se sudu mora dostaviti nalaz na Covid.</p><h2>Zoran se žali jer mora putovati: Što kad bude snijeg?</h2><p>Nezadovoljan otkazivanjem rasprave Zoran Mamić rekao je sucu da stalna putovanja iz Zagreba do Osijeka njemu ne odgovaraju.</p><p>- Moram putovati 600 kilometara tamo i nazad, svaki dan, a imam svoj posao koji moram raditi, obaveze, moram plaćati odvjetnike, hraniti obitelj, ide zima, što kada pade snijeg, što ako netko pogine. Ustav kaže da imamo pravo na brzo i ekonomično suđenje, a ovo to neće biti; tko će plaćati sve te troškove?</p><p>- Molim sud za mogućnost da potpišem svom odvjetniku ili sudu moj pristanak i punomoć da se odričem žalbi na sve donesene odluke samo kako ne bih morao sudjelovati na svakoj raspravi - zatražio je Mamić no, sudac je rekao kako takvo što nije moguće te da je njegova zakonska obveza sudjelovati na raspravama obzirom da je osumnjičenik.</p>