Suđenje za dilanje informacija: Drago Tadić priznao krivnju, policajac Lučić tvrdi da nije kriv

Na Županijskom sudu u Osijeku započelo je suđenje diplomiranom kriminalistu i umirovljenom djelatniku PNUSKOK-a Vladi Lučiću (63) te osječkom gospodarstveniku, bivšem direktoru građevinske firme Osijek Koteks Dragi Tadiću za kaznena djela davanja i primanja mita te zlouporabu položaja. Lučić je, u vrijeme kada se protiv Tadića vodilo više istraga za malverzacije u poslovanju, odavao službene policijske informacije o izvidima koje se vode protiv Tadića, u zamjenu za materijalnu korist.

Drago Tadić na sud je doveden iz kaznionice u Požegi gdje služi dvije i pol godine zatvora za izvlačenje 15 milijuna kuna iz Osijek Koteksa. Naime, optužnicom iz 2019. godine protiv njega i austrijskog državljanina Dietmara Aluta-Oltyana teretilo ih se za zaključivanje štetnog ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji sa zadarskom tvrtkom Busišta dva. Tim se ugovorom Osijek Koteks obvezao plaćati zadarskoj tvrtki fiksni iznos od 900 tisuća eura godišnje na ime zakupa nekretnine, naknade za koncesije te korištenje postrojenja, iako je tržišna vrijednost toga bila znatno manja. Austrijanac je na tom suđenju dobio dvije godine zatvora, a Tadić dvije i pol.

Osijek: Počelo suđenje Dragi Tadiću za odavanje informacija iz istraga | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

U novoj optužnici, koja se odnosi na period od lipnja 2016. do studenog 2020. godine, Tadića i Lučića se tereti da su imali nezakonit odnos primanja i davanja mita te razmjene službenih policijskih podataka. Naime, prvooptuženi Lučić tereti se da je kao pomoćnik voditelja službe za suzbijanje kriminaliteta, uz obećanu materijalnu korist, vršio provjere u službenim bazama podataka o istragama protiv Tadića i o tome ga redovno obavještavao. Provjeravao je za njega i da li se provode istrage protiv drugih, njemu bliskih osoba ili suradnika. U zamjenu za te usluge, Tadić mu je kupovao građevinski materijal, kućanske aparate i činio usluge njegovoj djeci tako što ih je zaposlio. Time je Lučić počinio kaznena djela protiv službene dužnosti i primanja mita. Tadića se tereti da je dao mito službenoj osobi da obavi nezakonite radnje čime je počinio kaznena djela poticanja na zlouporabu položaja i kazneno djelo davanja mita.

Nakon čitanja optužnice prvooptuženi Vlado Lučić rekao je da se ne osjeća krivim te da će obranu iznijeti na kraju dokaznog postupka, dok se Tadić izjasnio krivim za oba kaznena djela.

Iako je odvjetnik Drage Tadića od sudskog vijeća zatražio razdvajanje postupka obzirom da se okrivljenici različito izjašnjavaju o krivnji pa će dokazni postupak biti financijski preskup za Tadića koji je u lošoj financijskoj situaciji, sud nije prihvatio taj prijedlog.

Osijek: Počelo suđenje Dragi Tadiću za odavanje informacija iz istraga | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Potom je svoju obranu iznio Drago Tadić.

- Lučića poznajem od 2010. kada sam, kao predsjednik Uprave Osijek-Koteksa, bio ucijenjen od nekih ljudi. To sam prijavio policiji gdje su mi rekli da o tome razgovaram s Lučićem i šefom PNUSKOK-a Nikom Adžićem. U tom periodu sam u dva navrata telefonski kontaktirao Adžića kada sam susretao osobe iz 'uličnog miljea' koje su mi prijetile. Kasnije, 2016. godine, Vlado mi se obratio za pomoć. Tražio je da za kafić njegovog sina sredim rashladne vitrine. To sam mu sredio, a za uzvrat nisam tražio ništa. Nakon toga sam više puta kontaktirao s Lučićem s kojim sam se povremeno nalazio na kavi. Privatno se nismo družili, to je bio više službeni odnos - kazao je Tadić dodajući kako je potom Lučić od njega tražio i da mu zaposli suprugu za stalno u Konzumu, što mu je ovaj također učinio.

- To sam mu napravio jer sam se osjećao obveznim vratiti mu za sve što mi je učinio kada sam imao problema s ucjenjivačima. U međuvremenu Adžić je smijenjen, a na njegovo je mjesto imenovana osoba koja me nije podnosila. Dok sam bio predsjednik Nadzornog odbora Vodogradnje u firmi se dogodila krađa i direktorica i ja smo to prijavili policiji. Primijetio sam da djelatnici PNUSKOK-a istražuju više mene nego što tragaju za počiniteljima i tu sam se prvi puta obratio Lučiću da mi provjeri zašto se ne radi po kaznenim prijavama Vodogradnje nego se istražuje mene. Rekao je da će provjeriti, ali da se ničemu ne nadam. To je tako i bilo jer se po tim prijavama nikada ništa nije dogodilo - svjedočio je Tadić rekavši i kako mu Lučić u svemu nije nikako pomogao, ali ga je zato opet tražio uslugu.

- Tražio je da mu nabavim građevinskog materijala u vrijednosti 4.600 kuna za izgradnju nekog objekta kojega je radio njegov sin. Osobno sam otišao u Izolirku Osijek i svojim privatnim novcem platio građevinski materijal u tom iznosu - rekao je Tadić koji se nadalje više puta susretao s Lučićem. Od njega je saznao i da je na čelo PNUSKOK-a došla nova šefica, Suzana Zamlakar, koju je Tadić dobro znao jer je smatrao da mu je ona prijetnja u poslovnom životu obzirom da je protiv njega podigla kaznenu prijavu na temelju koje je i osuđen na dvije i pol godine zatvora.

Osijek: Počelo suđenje Dragi Tadiću za odavanje informacija iz istraga | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Krajem rujna 2018. godine Tadić je pobjegao u u BiH na odsluženje kazne koju je dobio u ranijem kaznenom postupku podmićivanja sudaca Vrhovnog suda u Hrvatskoj kako bi se izmijenjena prvostupanjska presuda njegovom prijatelju Branimiru Glavašu.

- Tamo sam otišao odslužiti izrečenu kaznu; točnije otplatio sam ju. Boravio sam tada u Tomislavgradu i Sarajevu. Bio sam u BiH više od godinu dana. U tom vremenu prišao mi je inspektor Zvonko Kelava iz policije u BiH koji me je ispitivao o Ivanu Šapini, čepinskog kriminalnoj skupini i drugim ljudima. To mi je bilo čudno pa sam poslao poruku Vladi Lučiću i tražio da mi provjeri da li taj Kelava surađuje s PNUSKOK-om ili sa Šapinom i Čepincima. Našli smo se u BiH i rekao je da to nije mogao provjeriti jer policija nema u sustavu Zvonka Kelavu, ali da Šapina i Čepinci često kontaktiraju s telefonskim brojem Kelave. Tada me Lučić zamolio da mu zaposlim kćerku u Lidlu što sam i učinio. Ranije sam mu zaposlio i sina u restoranu Boka Maraj u Zagrebu -ispričao je sudu Tadić koji je priznao da mu je Lučić slao neke službene policijske dokumente na bosanski email.

Rekao je i da je Lučića ispitivao i o statusu njegovih dionica u Osijek Koteksu i dokapitalizaciji jer je i u svezi toga podnio kaznenu prijavu PNUSKOK-u.

U vrijeme boravka u BiH Drago Tadić je fizički napadnut pa se kod Lučića raspitivao o tome što se o tom napadu priča po Osijeku, a Lučić je njega pitao da li zna tko ga je napao.

"Nakon što sam otplatio svoju zatvorsku kaznu samovoljno sam se vratio u Hrvatskoj. Nisam znao da je protiv mene podignuta tjeralica u Hrvatskoj pa sam odmah po dolasku uhićen i završio sam u istražnom zatvoru zbog kaznenog postupka čiju kaznu sada služim u kaznionici Požega" kazao je Tadić.

Sutkinja je pitala Tadića zašto se komunikacija s Lučićem odvijala veoma često u kojima je on stalno nešto tražio od njega.

"Lučić je teško živio, ima četvero djece. Stalno je imao neke potrebe, tražio usluge za djecu i rodbinu, činio sam mu usluge koje sam mogao" odgovorio je Tadić.

Predlažući dokazni postupak prvooptuženi Lučić zatražio je od suda da kao svjedoka saslušaju Damira Belju, zamjenika agencije SOA, koji će navodno potvrditi da je Drago Tadić zapravo bio njegov informator u cilju policijskih istraga te da je on zapravo od njega prikupljao informacije, a ne ih odavao. Obrana Lučića traži i da se utvrdi da li je optuženi uopće pristupao službenim policijskim izvješćima kako bi o njima informirao Tadića.