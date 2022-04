Suđenje za slučaj Nikoll: 'Mučno je slušati tu optužnicu. Roditelji nisu imali posebne emocije...'

Duge kose svezane u rep, u sakou i s velikom crnom torbom kakve uglavnom nose odvjetnici, pojavila se na Županijskom sudu u Slavonskom Brodu prvoosumnjičena majka pokojne Nikoll, Mirela Dedić. Nikoll je imala tek 2,5 godina kad je prije godinu dana izdahnula u Klaićevoj bolnici nakon brutalnog premlaćivanja. Novinari, koji od prvoga dana prate ovaj mučni slučaj, osumnjičenu majku su isprva zamijenili za odvjetnicu. Tek nakon što je sucu Slavenu Vidmaru potvrdila svoj identitet shvatili su tko se krije iza crne maske, koja je i dalje obavezna na sudu zbog pandemije. Roditelji ubijene djevojčice na Županijski sud su došli sa slobode. Ondje su se sastali sa svojim odvjetnicima koji su im dodijeljeni po službenoj dužnosti.

Prvog dana suđenja ovog zločina koji je potresao cijelu zemlju, sudac Slaven Vidmar odlučio je da će sve svjedoke i osumnjičene, Danijela Dedića i njegovu suprugu, biološke roditelje malene, saslušati u dva dana. Nakon što je sudac utvrdio i da su pristupili svi svjedoci, odlučio je donijeti rješenje o isključenju javnosti iz cijelog sudskog postupka. Saslušana su dva vještaka liječnika, prim. Marcel Marcikić, dr. med. specijalist neurokirurgije i Jugoslav Gojković, dječji psihijatar.

- Svi su u ovoj situaciji pod iznimno velikim opterećenjem. Vidi se da su vrlo angažirani oko ovoga slučaja, počevši od gospodina suca. Svi vrlo pažljivo nastupaju, od branitelja do nas vještaka. Postavljen je niz pitanja i vidljivo je da se pazi na svaki detalj. To je jako važno jer je riječ o delikatnoj temi koja je potresla društvo, a tiče se i funkcioniranja institucija. Nasilje dolazi iz ljudske psihe, ono je u čovjekovu nesvjesnom stanju i ljudi najčešće nisu svjesni svojih postupaka, ne vide strašan zločin. Ono je u ljudskoj prirodi i ako društvo ne djeluje u susprezanju nasilja, ono se širi kao vatra. Ono što će na kraju biti utvrđeno bit će jako važna poruka za društvo. Međutim, delikatan je put do toga. Dokazati nešto je teško. Moramo se čuvati projekcija kako nekoga drugoga ne bismo optužili za svoje grijehe - rekao je dr. Gojković, koji je involviran u slučaj zbog liječenja Nikollina brata nakon tragičnog događaja. Više od dva sata trajalo je njihovo svjedočenje.

Po izlasku iz suda dr. Marcikić nije dao nikakvu izjavu, osim da je bilo jako mučno slušati optužnicu. Iznio je i osobni stav da kod roditelja nije baš uočio neke posebne emocije. U drugom dijelu rasprave saslušani su svjedoci, među njima i udomiteljica Darija Bojić, kod koje je djevojčica bila smještena nešto više od dvije godine. Ona je došla na sud i na njoj se vidjelo da je pod stresom, da još teško podnosi cijelu situaciju. Nije bila spremna dati bilo kakvu izjavu. U Slavonski Brod ju je dovezao suprug Branko, koji je samo rekao da ona nije najbolje. Dan prije početka suđenja Branko nam je kratko rekao svoje mišljenje: "Našu Nikoll ništa neće vratiti, nikakva kazna. Teško nam je, ponovno proživljavamo sve... Očekujem kaznu koja će odvratiti sve one koji bi takav zločin počinili. Plačem…".

Suđenje se nastavlja u utorak i bit će podijeljeno u dva dijela. Prvi svjedoci bit će saslušani u 9, drugi u 12 sati, a očekuje se da će među njima biti i djelatnici Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška.

Malena Nikoll, koja je prerano napustila ovaj svijet, postala je u Hrvatskoj simbol svih propusta sustava, nakon čega je ministar Josip Aladrović najavio sveobuhvatnu reformu. Od tada je prošlo deset mjeseci, a prema dramatičnim pismima koje su prošli tjedan socijalni radnici slali svim nadležnim institucijama, može se zaključiti da se malo toga u sustavu promijenilo. Socijalni radnici poručuju da su deseci djece trenutačno u Hrvatskoj potencijalni slučaj Nikoll.

Podsjetimo, dvogodišnja djevojčica s ozljedama glave i tijela primljena je 31. ožujka 2021. u novogradišku bolnicu. Zbog težine ozljeda prevezena je u Kliniku za dječje bolesti u Klaićevoj ulici u Zagrebu. Nakon toga privedeni su roditelji ozlijeđene djevojčice, a još dvoje njihove djece izdvojeno je iz zajedničkog kućanstva. Nikol je preminula 4. travnja 2021. Treće dijete, o kojemu se skrbila baka, očeva majka, izdvojeno je iz obitelji u ožujku ove godine. Kad je Nikoll vraćana u biološku obitelj, baka R. D. je upozoravala Centar da je majka zlostavlja. Tjelesne promjene u rastu i razvoju djeteta bile su očigledne.

