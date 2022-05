Suđenje za ubojstvo u splitskom dućanu: 'Sestri je držao nož pod vratom, a prijetio je i meni'

Nakon što su u ponedjeljak svjedočili direktni očevici strašnog zločina koji se odigrao 30. studenog prošle godine u popodnevnim satima u splitskoj trgovini, u srijedu su pred Županijskim sudom u Splitu ispitani svjedoci ranijeg zlostavljanja koje je u konačnici dovelo do tragedije.

Na optuženičkoj klupi se nalazi 55-godišnji Željko Đekić zvani Lika, kojeg se tereti da je s 20 uboda nožem usmrtio bivšu dugogodišnju partnericu, Vesnu P. (44). Napao ju je na njenom radnom mjestu, a iako su dvojica muškaraca priskočili u pomoć i savladali Đekića, za nesretnu ženu je već bilo kasno. Optužen je za kazneno djelo teškog ubojstva za što može dobiti do 40 godina zatvora.

- Ja sam ih upoznala u jednom kafiću, Vesna je ubrzo ostala noseća, a prvih desetak godina je djelovalo kao da su problemi uobičajeni. Nikad on nije upoznao naše roditelje, još negdje na početku njihove veze je bio neki pir kod nas u Dugopolju, svirao je Thompson, to je njega toliko zasmetalo, uvrijedilo, da više nije dolazio, ni na rođenje ili krstitke mog sina... - sami je početak veze opisala J.P., sestra žrtve. Stanje se samo pogoršavalo, bilo je teško samo slušati što se događalo proteklih godina unutar četiri zida, a o čemu je svjedokinja doznavala od svoje sestre kad bi se čuli.

- Nakon nekog vremena je vidjela da ne živi život dostojan žene. On nije imao ljubavi za nju, a ona ga je tretirala kao kralja. Trošio bi novce za kockanje, a spavao je s nožem pod jastukom. Mene je zvao kurvetinom, jednom mi je sestri rekao 'poklapaj!' kad je shvatio s kim razgovara i ona je to morala napraviti. Prijetio je i meni, govorio je 'ne znaš ti s kime imate posla', 'zavit' ću Dalmaciju u crno', 'bacit' ću bombu na kuću u Dugopolju i onda ti glave braće donit' spremljene u gepek',... Govorila sam joj da jednostavno ode, ali samo bi odgovarala kako 'ne znaš njega', što je sve sposoban učiniti. Pogotovo prvih godina se nadala da će se popraviti, govorila mi je da je obećao kako neće više piti, slijepo mu je vjerovala. - samo je dio svjedočanstva sestre ubijene žene. Ipak, sredinom prošle godine nesretna žena je skupila hrabrosti i napustila Željka Đekića...

- Držao joj je nož pod vratom kada je otišla u njihov stan po neke stvari. Nadali smo se da je shvatio kako je konačno gotovo, ali jednog dana se pojavio ispred kuće u Dugopolju, galamio je i prijetio. Zvala sam policiju, i prije, no samo bi kazali da ne mogu ništa napraviti... - samo je dio groznih detalja, atmosfere straha u kojoj je živjela njena sestra.

Đekić nije imao suvislih pitanja za svjedokinju, samo je procijedio 'sve je ovo laž', a onda se nastavio obraćati predsjedniku sudskog vijeća s 'gospodine sudija', iako ga je sudac Dinko Mešin nekoliko puta upozorio da govori hrvatskim jezikom, odnosno da ga oslovljava sa 'suče', ako baš hoće. Optuženi je prigovorio svjedokinji kako ga je 'nogom udarila u stražnjicu jer se nije prekrižio kad je prolazio pored crkve', a onda se i rasplakao, ne zbog zvjerski ubijene žene, nego zbog svoje nesreće...

A nešto o patnjama kroz koje je prolazila posljednjih mjeseci govorili su kolege ubijene žene.

- Željko je došao do mene i tražio razgovor s regionalnom voditeljicom. U dogovoru s njom sam mu kazao da dođe za sedam dana, i da mu kažem kako nje nema. Došao je ponovno, tvrdio je kako Vesna krade i uzima stvari iz dućana. Nije mu se svidjelo kad sam mu kazao da može sastaviti dopis prema upravi, rekao je da sam i ja s njom, da je štitim, da će poslati dopis direktoru Lidla. Kad je odlazio rekao je 'ja sam ležao u krvi svoga brata, spreman sam svašta napraviti...'. - svoja saznanja podijelio je sa sudom svjedok M.J. Informirao je o svemu regionalnu voditeljicu, rekla mu je da će nešto poduzeti, no da joj da malo vremena. Zaključak je bio da se pozove zaštitar kad drugi put Željko dođe u trgovinu, da nema razgovora. 'Dok su bili skupa, znao je staviti sjekiru na stol i onda nju i sina satima prisiljavati da ga slušaju.' - kazao je svjedok što je čuo, no o tome se pričalo tek posljednjih mjeseci, ranije ne. Sestra žrtve je naime nagovarala Vesnu da podijeli svoje patnje s kolegama na poslu, čisto kako bi razumjeli zašto traži premještaj na Brač, uzima neočekivano godišnji odmor i slične postupke.

S njom je, kao s kolegicom koja ima probleme u vezi, razgovarala svjedokinja L.M. također potvrdivši zlostavljanje. 'Razgovarali smo na telefon, možda oko 19 sati, pitala sam je zašto ne govori dovoljno glasno...'

'Željko spava', tiho mi je odgovorila.

'A što će onda raditi po noći?', pitala sam je onako iz prve. Samo je kazala 'da se napio' i onda smo prestali govoriti o tome.

Najčitaniji članci