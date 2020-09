Suđenje za ubojstvo u Trogiru: 'Nisam kriv, to mi smještaju'

Željka Tukića tereti se da je 6. kolovoza 2018. Asju Tukić izbo u stanu u Trogiru. Tijekom suđenja ispitat će se brojni svjedoci, a vjerojatno i bivša misica Fani Čapalija koja je našla krunski dokaz za slučaj

<p>Nisam kriv, to mi smještaju, kratko je izjavio niži, mršavi stariji muškarac s optuženičke klupe.</p><p>Na stolcu iza ostavio je vrećicu s nekim potrepštinama, odjećom. A na pitanje sutkinje o promjeni adrese, odgovorio je jednakim, tihim glasom: “Kaštel Gomilica cesta Franje Tuđmana, Dom za beskućnike.”</p><p>Tako je započelo suđenje <strong>Željku Tukiću</strong> (67), rodom iz Vukovara, umirovljeniku s 2900 kuna primanja, optuženom za brutalnu likvidaciju bivše supruge, liječnice <strong>Asje Tukić</strong>.</p><p>Tukić je ubijena u kolovozu 2018. u Trogiru, a optužnica koju je protiv Željka Tukića podnijelo splitsko Županijsko državno odvjetništvo ne odražava svu dramatičnost slučaja. Tereti ga se za ubojstvo tada 61-godišnje Asje Tukić: “6. kolovoza 2018. godine između 10.35 i 10.50 sati, znajući da je žrtva sama u stanu na trećem katu, okrivljeni je zadao više ubodnih rana od kojih je žena preminula na mjestu događaja, a okrivljenik je pobjegao.”</p><p>U optužnici stoji opis ozljeda te njihova brojnost – najmanje četiri ubodne rane koje su oštetile gotovo sve unutarnje organe nesretne žene, od pluća, jetre, abdomena, do srca. Jednostavno, nije bilo šanse da preživi ovaj brutalni napad.</p><h2>U slučaj upala i Fani Čapalija</h2><p>U prvi mah istražitelji su bili zbunjeni zločinom, nakon prvog šoka kada su pronašli tijelo. Policiju je naime pozvao upravo Željko Tukić! Asja Tukić je tog dana otišla u Trogir otpratiti jednu grupu turista, srediti stan kojeg je dobila u nasljedstvo i iznajmljivala te prihvatiti druge goste. No, kako se nije javljala kćeri, zabrinuta Sandra Tukić nazvala je oca Željka – danas okrivljeni je pak došao do stana i nakon “otkrića” pozvao policiju!</p><p>Nekoliko dana se intenzivno istraživao zločin, ispitani su svi turisti, pregledane snimke nadzornih kamera s obližnjeg autobusnog kolodvora, obavljeno je telekomunikacijsko vještačenje mobitela svih potencijalnih sumnjivaca, u slučaj je “upala” <strong>Fani Čapalija</strong> koja je, sasvim slučajno, pronašla krunski dokaz na plaži na Čiovu, tenisicu marke Diesel koju je nosio ubojica (pronađen je otisak u lokvi krvi), da bi pet dana nakon zločina policija uhitila upravo Željka Tukića.</p><p>U međuvremenu je žrtva pokopana, a Željko Tukić je platio objavu na stranicama osmrtnica u Slobodnoj Dalmaciji. Kćer je u tih nekoliko dana posumnjala u oca, što mu je i kazala, prekinuvši svaki kontakt, govorili su očevici tog razgovora.</p><p>Brojni svjedoci u ovom slučaju uskoro će biti ispitani, jer se na današnjem ročištu nije puno toga saznalo. Tužiteljica te obrana su se složili oko čitanja iskaza nekih svjedoka (koji se dakle neće pozivati na raspravu), dok se kod nekih drugih očekuje dugotrajno svjedočenje.</p><p>Čini se da je optuženog posebno zanimao iskaz upravo bivše misice, jer se u jednom trenutku savjetovao s odvjetnikom pitajući ga što će biti s Fani Čapalijom. “Bez brige, i ona će biti ispitana.” - umirio ga je branitelj...</p><p>Kako se, danas je ispalo neosnovano, spekuliralo da je Željko Tukić pobjegao iz RH te se nema namjeru vraćati u domovinu (ima samo hrvatsku putovnicu), sutkinja <strong>Višnja Strinić</strong> je posebno upozorila optuženog da svaku promjenu boravišta mora prijaviti sudu.</p><p>Prisnažila je to i tužiteljica. U pritvoru je proveo dva mjeseca, no potom je pušten na slobodu jer su prestali zakonski uvjeti za njegovim zadržavanjem – nema opasnosti od bijega niti drugih zakonom predviđenih okolnosti za određivanjem istražnog zatvora, smatraju na sudu. Pitanje motiva je službeno ostalo nerazjašnjeno, iako se tijekom istrage pojavila verzija o jednom od najčešćih motiva za krvne delikte, osim ljubomore – koristoljublje.</p><p>No, ta priča – prema kojoj je Željko pomagao bivšoj supruzi oko turista no nije bio zadovoljan svojim primanjima, a iako mu je Asja Tukić financijski pomagala godinama, nedugo prije zločina planirala mu je “otkazati” suradnju jer je postao nepodnošljiv – nije dovoljno potkrijepljena dokazima.</p><p>Inače bi Željko Tukić bio optužen za teško ubojstvo, zločin koji nosi puno višu sankciju, do 40 godina zatvora.</p><p> </p>