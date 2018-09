'Sudite mađarskom narodu, ali mi nećemo popustiti ucjenama'

Mađarski premijer Viktor Orban u utorak je u raspravi s europarlamentarcima o izvješću o stanju u Mađarskoj ustvrdio kako se Europski parlament sprema osuditi čitav mađarski narod.

"Znam da ste vi već zauzeli stajalište po ovom pitanju i znam da će velika većina vas podržati ovo izvješće. Znam i to da moj govor neće promijeniti vaše mišljenje. Ipak sam došao ovamo jer se vi sada spremate osuditi ne samo jednu vladu, nego jednu čitavu državu, jedan čitav narod. Osudit ćete Mađarsku koja je već tisuću godina dijelom europske kršćanske obitelji. Mađarsku koja je svojim naporima, i ako je to bilo potrebno svojom krvlju, pridonijela našoj sjajnoj europskoj povijesti. Mađarsku koja se pobunila i uzela u ruke oružje protiv najveće vojske na svijetu, protiv Sovjeta te je tako podnijela tešku žrtvu za slobodu i demokraciju te kada je to bilo potrebno otvorila je svoje granice svojim istočnonjemačkim prijateljima", rekao je Orban na plenarnoj sjednici zastupnicima u Europskom parlamentu.

Europski parlament je na plenarnoj sjednici u Strasbourgu raspravljao o izvješću o stanju u Mađarskoj Judith Sargentini iz Kluba zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza koje poziva Europsko vijeće da "u skladu s člankom 7. stavkom 1. Ugovora o Europskoj uniji, utvrdi da postoji očita opasnost da Mađarska teško prekrši vrijednosti na kojima se temelji Europska unija". Članak 7 Ugovora o EU-u teoretski može dovesti do oduzimanja prava glasa u Vijeću EU-u.

"Europska se unija temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina. Te su vrijednosti zajedničke državama članicama u društvu u kojem prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i ravnopravnost žena i muškaraca. Ako svi dijelimo te vrijednosti, dužni smo ih štititi kad god su ugrožene.", navela je u izvješću nizozemska zastupnica Sargentini.

Za usvajanje rezolucije, o kojoj će se glasati u srijedu, potrebna je dvotrećinska većina od ukupno 750 zastupnika u parlamentu.

Orban je u raspravi ustvrdio da se Mađare želi isključiti iz procesa odlučivanja te im se želi oduzeti pravo na zastupanje vlastitih interesa.

"Ako uistinu želimo biti ujedinjeni u raznolikosti, onda razlike ne smiju biti razlike za osudu bilo koje države članice te njezino isključivanje iz procesa zajedničkog donošenja odluka", rekao je.

Kritizirao je sadržaj izvješća, rekavši da oni koji su ga pisali nisu upoznati s elementarnim činjenicama, te da se u izvješću nalazi 37 netočnih tvrdnji o Mađarskoj.

"Kakvu god odluku danas donesete, Mađarska neće popustiti pred ucjenama. Mi ćemo zaustaviti nezakonite migracije i obraniti ćemo svoja prava, ako treba i naspram Vas. Vidjet ćemo kakav će biti ishod izbora u svibnju. Ja mislim da će vratiti demokraciju u europsku politiku", zaključio je Orban svoj govor uz glasno odobravanje dijela zastupnika.

Prema Orbanu, Mađarska je, zaustavljanjem nezakonitih migracija, obranila Mađarsku, ali i Europu.

"Mađarska se izborila za slobodu i demokraciju. Sada govorim tu pred vama i slušam kako Mađarsku optužuju oni koji su naslijedili zapadnu demokraciju, oni koji nisu morali ništa osobno riskirati za slobodu i sada ti isti ljudi žele osuditi borce za slobodu i demokraciju, koji su se borili protiv komunista", izjavio je Orban.

"Mađare žele osuditi, jer smo odlučili da nećemo postati zemlja migracija", ustvrdio je Orban.