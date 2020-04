Sudovi kreću s raspravama sa svim mjerama predostrožnosti

I dok suci uglavnom rade od kuće smanjenim kapacitetom i rješavaju samo hitne slučajeve kao što su odluke o određivanju ili produljivanju istražnih zatvora, odluke o izvanrednom ublažavanju kazne, predmete koji se odnose na maloljetnike ili obiteljsko nasilje, odvjetnici su, jer sudovi ne rade, također prisiljeni ne raditi.

Razlika je u tome, istaknulo nam je nekoliko odvjetnika i onih koji se bave kaznenim pravom i onih koji žive od parnica, što sucima plaća sjeda na račun radili ili ne, a odvjetnici ostaju bez primanja.

Hrvatska odvjetnička komora dopisom od 9. travnja predložila je Ministarstvu pravosuđa poduzimanje svih mjera potrebnih za osiguranje tehničkih uvjeta za održavanje ročišta i izvođenje dokaza na daljinu korištenjem audiovizualnih uređaja, kao i donošenje odluke kojom bi se osiguralo održavanje ročišta i izvođenje dokaza na daljinu na svim sudovima u zemlji za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom korona virusom.

Foto: D. Špehar/Pixsell

- Postavlja se pitanje zašto ne rade? Nije primarno to što odvjetnici de facto ne mogu raditi svoj posao, već i stranke imaju štete. Niti strankama nije u interesu da su im prava zaustavljena. To nikome nije u interesu. Tri su načina na koji svaki sudac može organizirati posao tako da ih primjenjuje ovisno o predmetu. Problem je što se ni po jednom od ta tri načina ne radi. Jedan je držanje socijalne distance. Onako kako radi Sabor, a sada i Vrhovni sud. Ljudi sjednu u prostoriju na određenoj udaljenosti i rade svoj posao. Znači suci mogu raditi predmete gdje imaju po jednu stranku. I u građanskom i kaznenom dijelu. U parnici je oko 90 posto predmeta jedan tuženik i jedan tužitelj. No suci to ne rade ni gdje su individualni predmeti. Drugi način je video rasprava. U inozemstvu to sudovi rade, naš zakon to dopušta, a većinom imamo i tehničke uvjete. Pogotovo to nije problem gdje suci u postupku imaju odvjetnike, kvalificirane zastupnike. Znači tu nema problema u proceduri sa strankama to je odnos s dva odvjetnika i s njima se može raditi video rasprava.Također, suci mogu raditi i pisani dio posla s odvjetnicima– smatra odvjetnik Mićo Ljubenko.

Vrhovni sud prvi je počeo s radom

Vrhovni sud je doista prvi krenuo s radom. Na svojim internetskim stranicama objavili su kako će sjednice sudskih vijeća na Građanskom odjelu održavati dva puta tjedno, a na Kaznenom odjelu tri puta tjedno.

Također je izdao preporuku svim predsjednicima sudova radi pripreme budućeg rada sudova.

Predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa zatražio je od predsjednika svih sudova da na sudovima provjere koje su sudnica dovoljne veličine da se u njima može održati rasprava uz mjere poštivanja fizičkog razmaka, mogućnost izrade rasporeda korištenja tih sudnica po danima i sucima kako bi se maksimalno iskoristili uvjeti za održavanje rasprava kao i mogućnost povezivanje više prostorija u sudu video vezom kako bi se održale rasprave s većim brojem sudionika, a ujedno poštivale mjere fizičkog razmaka. Sukladno rezultatima te provjere uspostavit će se rad na sudovima u novim uvjetima.

Rasprave koje bi se tako održale u ovim ograničenim uvjetima odnosile bi se na predmete koji su po zakonu hitne naravi, na tzv. „stare“ predmete te predmete koji su već pred okončanjem i to sve bez obzira na odjel suda i granu sudovanja.

Foto: Marko Prpić/PIXSELL/HNK Gorica

Predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa odlučio je da svi suci, sudski savjetnici, zaposlenici i namještenici Vrhovnog suda moraju stari godišnji iskoristiti do 15. svibnja kako bi se nakon toga spremni mogli uhvatiti u koštac s predmetima i rješavati zaostatke. Ista stvar je i na najvećem sudu u zemlji i - Županijskom sudu u Zagrebu.

S obzirom na to da 90 posto sudaca nije u zgradi koja je znatno oštećena u potresu, odlučeno je da suci sada koriste godišnje odmore, kako bi mogli početi raditi dok se steknu uvjeti.

'Od svibnja ćemo raditi znatno više nego sada'

"Ako se situacija s korona krizom stabilizira mislim da bi od početka svibnja i do sredine sedmog, mogli raditi znatno više nego sada, ne kako smo radili prije mjesec ili dva, ali više nego sada, ovo je stanje obične hibernacije", rekao je predsjednik Županijskog suda u Zagrebu Ivan Turudić za RTL televiziju.

Dodao je i kako će se veliki dio zagrebačkog županijskog suda preseliti u prostorije Općinskog kaznenog suda. Tamo bi se uskoro mogle početi odvijati sudske rasprave, sve dok se ne obnovi zgrada na Zrinjevcu koja je stradala u potresu.

„Tamo imaju dvije dvorane koje su koliko toliko uvjetne da bi se mogle održati rasprave, ali ne one najveće koje imaju 10 i više okrivljenika radi poštivanja socijalne distance, snalazit ćemo se kako se budemo mogli snaći", rekao je Turudić za RTL.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

No dio sugovornika iz pravosuđa upozorava kako će spore reakcije Ministarstva pravosuđa i sudova neminovno dovesti do gomilanja neriješenih predmeta.

Bit će apsurdno, upozoravaju, kako će onda godinama postojati alibi „imali smo epidemiju“. To će ići na štetu građana i poduzeća.

Primjer, spore reakcije odgovornih je situacija s Trgovačkim sudom u Zagrebu, glavnim sudom za trgovačke osobe u RH koji ne radi od potresa. Naime, sa suda su zatražili od Ministarstva pravosuđa da im da odobrenje kad mogu fizički koristiti zgradu suda, jer su statičari rekli da je privremeno neupotrebljiva. No sud se sastoji od dvije zgrade - nove dvorišne i stare ulične.

Nova je ispravna, a stara je sigurnosno sporna. Međutim, u dvorišnu zgradu dolazi se tako da se prođe kroz ulaz ulične zgrade. I sad se tri tjedna čeka da statičar izađe i kaže na koji se način može prolaziti kroz ulaz da bi sve profunkcioniralo, a treba samo organizirati prolazak kroz ulaz. Iz Ministarstva pravosuđa nismo dobili odgovor na pitanje razmatra li Ministarstvo izdavanje naredbe, naloga ili preoruke predsjednicima pojedinih sudova da njihovi i sudovi počnu s radom.

Neslužbeno doznajemo kako je ejdan od problema s početkom radova sudova u većem obimu bilo i nepostojanje javnog prijevoza i ograničena mogućnost kretanja. No ponovnim uvođenjem javnog prijevoza i ukidanje do sada potrebnih propusnica, u većem dijelu županija, taj razlog više ne postoji.