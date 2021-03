Osam tegljača još uvijek pokušava osloboditi golemi kontejnerski brod koji je jučer blokirao Sueski kanal.

Pomorska kompanija, koja upravlja 400 metara dugačkim i 59 metara širokim tajvanskim brodom MY Ever Given, objavila je u srijedu da se brod nasukao nakon što ga je zahvatio nalet vjetra.

Brod je tako u potpunosti zaustavio pomorski promet jednim od najvažnijih plovnih putova na svijetu i to u oba smjera.

POGLEDAJTE VIDEO: Kontejnerski brod blokirao Sueski kanal

Kompanija je naglasila da je u kontaktu sa svim stranama kako bi se pomoglo brodu što je prije moguće, a vlast je priopćila da je nemoguće utvrditi kojom brzinom će plovilo biti pomaknuto. Ipak, stručnjaci upozoravaju kako bi moglo proći i nekoliko dana dok se prolaz ne oslobodi.

BSM, koji rješava brodsku posadu i tehnička pitanja, rekao je da je sva posada na sigurnom, te da nije bilo izvještaja o ozljedama ili zagađenju.

Oko 12% svjetske trgovine prolazi kanalom koji povezuje Europu i Aziju i glavni je izvor prihoda za Egipat, a svakodnevno između Sredozemnog i Crvenog mora prolazi oko 50 brodova u oba smjera.

Pomorski povjesničar dr. Sal Mercogliano rekao je za BBC da su ovakve nesreće jako rijetke, no da zastoj mogao jako utjecati na globalnu trgovinu. Trenutno je sa sjeverne strane blokirano barem 30 brodova, a s južne tri.

- Ovo je najveće plovilo koje je ikada prošlo kroz Sueski kanal. Ako ga ne mogu osloboditi, morat će početi micati teret s njega - poručio je.