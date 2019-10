Šuica, profesorica engleskog: Poslušajte još malo kako govori

HDZ-ova Dubravka Šuica kandidatkinja je za potpredsjednicu Europske komisije oko koje se 'lome koplja' u Hrvatskoj zbog njene imovine, no zbog nečeg drugog je ovaj put pod povećalom javnosti.

Tijekom saslušanja pred nadležnim odborima Europskog parlamenta nakon kojeg je dobila pozitivnu ocjenu, odgovarala je na pitanja članova odbora na engleskom koji je nas je 'neodoljivo' podsjetio na onaj SDP-ove Ingrid Antičević-Marinović.

Priznajemo, Šuici engleski jezik ide bolje od kolegice Ingrid, ali nekako se od profesorice engleskog i očekuje da razgovjetnije i s pravilnim naglaskom izgovara engleski jezik, pogotovo ako njime zastupa Hrvatsku u Europskoj Uniji. Uostalom, procijenite sami.

🔴 LIVE: hearing with Dubravka Šuica 🇭🇷, candidate commissioner for democracy and demography 🇪🇺 ⬇ https://t.co/cUDlZDicQ0 — European Parliament (@Europarl_EN) October 3, 2019

Šuica je 1981. završila anglistiku i germanistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, bila na doškolovanju na University of Buffalo u New Yorku, a kasnije je 'brusila zanat' kao profesorica engleskog i njemačkog jezika u Osnovnoj školi Lapad u Dubrovniku, i to sve do 1988. Dvije godine poslije je provela na istoj poziciji u Centru za odgoj i usmjereno obrazovanje u Dubrovnik te još dvije u Umjetničkoj školi Luke Sorkočevića u rodnom gradu. Od 1994. do 2000. bila na poziciji profesorica engleskog jezika na Veleučilištu u Dubrovniku, a dvije godine je u tom vremenu bila profesorica njemačkog jezika na American College of Management.

Foto: screenshot/ Podsjetimo i na njezinu političku karijeru za koju je svakako nužna elokventnost u jeziku, pogotovo ako je nekome to struka.

Od 2012. do danas je predsjednica odbora HDZ-a za vanjske poslove i europske integracije, dvije godine je bila potpredsjednica Odbora za europske integracije u Hrvatskom saboru, a do dan danas je zastupnica u Europskom parlamentu u Bruxellesu.

Na ispitivanju pred EK Šuica je tri sata odgovarala na monotona i pitanja članova Odbora za ustavna pitanja EP-a.

Uz iznimku od par škakljivih pitanja poput abortusa i seksualnih manjina, Šuicu je samo jedan zastupnik upitao o višemilijunskoj imovini, no i to je ptianje prekinuo drugi zastupnik.

Jučer kasno navečer neslužbeno se doznalo i da je Dubravka Šuica nova potpredsjednica Europske komisije. Sve će ovo biti službeno 17. listopada kad završavaju sva saslušanja, a parlament će odluku potvrditi 23. listopada na plenarnoj sjednici.

Tema: Hrvatska