Sukob interesa: Ide postupak protiv Plenkovića, ali i Petrova

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u petak je odlučilo pokrenuti postupak protiv predsjednika Vlade Andreja Plenkovića jer je javnosti uskratio informacije o formiranju neformalne skupine koja je radila lex Agrokor, prenosi tportal. Povjerenstvo je odlučilo pokrenuti postupak i protiv Bože Petrova, dok protiv Davora Božinovića neće biti pokrenut.

Na početku sjednice koja je u tijeku, prilikom čitanja prve točke dnevnoga reda o pokretanju ili nepokretanju postupka protiv premijera Plenkovića, Povjerenstvo je istaknulo da je dvije zaprimljene prijave spojilo u jednu točku te podnijelo zahtjev za očitovanje Vlade i Uskoka te također Bože Petrova i Ante Ramljaka. Zatraženo je očitovanje o eventualnoj povezanosti premijera Plenkovića s izborom radne skupine za izradu Zakona o izvanrednoj upravi u Agrokoru. Od Uskoka je pak zatražena dokumentaciju na temelju koje je odbačena kaznene prijave protiv Martine Dalić, Plenkovića i Zdravka Marića. Petrov i Ramljak nisu se očitovali, a od Uskoka je dobivena opsežna dokumentacija, no bez iskaza koji su potom osvanuli u medijima, javlja Večernji list.

Povjerenstvo je 19. rujna primilo spomenuto očitovanje Vlade u kojem, između ostalog, stoji kako je u izvanrednoj situaciji odlučeno da se formira radne skupine stručnjaka.

- Neke je pozvao HDZ, a neke Most. Ante Ramljaka predložio je uključivanje i nekih pravnih stručnjaka dok je Martina Dalić dobila je zadatak vođenja postupka izrade zakona. Odlučili su da o tome neće komunicirati s javnošću, a Plenković je bio upoznat sa smjerom u kojem idu rješenja s ciljem uspješnog restrukturiranja. Sve je bilo pod vodstvom i uputama Martine Dalić. Vanjski stručnjaci za pripremu zakona nisu primili naknadu niti se ona spominjala. Angažiranje savjetnika bilo je u nadležnosti izvanrednog povjerenika, a Plenković nije trebao niti je bio upoznat o svakom pojedinom stručnjaku. Konačnu verziju prijedloga teksta zakona dalo je Ministarstvo gospodarstva, a bespredmetno je raspravljati je li Plenković imao saznanja o naplati stručnjaka - stoji u očitovanju Vlade.

- Iz svega navedenog proizlazi nekoliko zaključaka - kazalo je Povjerenstvo. Nesporno je da je Vlada formirala radnu skupinu i da je ona rezultat iztbora koalicijskih partnera, a jednako je tako nesporno da ti ljudi nisu primali novčanu naknadu za to, stoji u mišljenju Povjerenstva, kao i da je Šavorića predložio Ante Ramljak.

- Nismo mogli utvrditi da bi odvjetnika Šavorića angažirao Andrej Plenković nego Ante Ramljak. Iz prikupljenih podataka se ne može zaključiti da bi premijer imao saznanja da bi osobe koje su radile u neformarnoj skupini da bi kao podizvođači Alix partnera mogli ostvariti prihode. No moglo bi se razmatrati je li bilo propuštanja informiranja radne skupine i ne obavještavanja javnosti i Vlade o radu neformalne skupine. To bi mogla biti povreda obnašanja javne dužnosti. To su elementi koji su eventualno ostali sporni - kazao je izvjestitelj Davorin Ivanjek koji je potom predložio pokretanje postupka protiv Andreja Plenkovića što je i prihvaćeno.

Što se tiče Bože Petrova, predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataša Novaković kazala je kako je razvidno kako je Petrov bio jedan od inicijatora za formiranje grupe Borg te da je aktivno sudjelovao u dogovorima oko izbora vladinog povjerenika za Agrokor toga je potupak protiv njega pokrenut.

Predmet oko aktualnog ministra unutarnjih poslova Davora Božinovićapovjerenstvo je samoinicijativno pokrenulo. Naime, pitaju se je li Božinović u dopisu koji je potpisao dok je bio predstojnik Ureda predsjednika Vlade, propustio izvijestiti o dva sastanka Zdravka Marića vezano za Agrokor. Zaključili su kako nije nužno kao predstojnik morao znati za te sastanke. Predloženo je da se postupak protiv Božinovića ne pokreće.

Odluka Povjerenstva o Plenkoviću i Petrovu slijedi nakon prijave Živoga zida, koji smatra da su obmanjivali javnost o broju sastanaka sa članovima tzv. skupine Borg u Vladi, vezano uz izradu Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, poznatijeg kao "lex Agrokor".

Prijava Živog zida protiv Plenkovića i Petrova te odluka Povjerenstva da pokrene postupak za Božinovića uslijedili su nakon što je u medijima objavljen iskaz bivše potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva Martine Dalić dan Uskoku, u kojem ona navodi da je broj sastanaka u Vladi vezan uz Agrokor bio veći no što su dužnosnici u javnosti navodili.

Povjerenstvo će odlučiti i je li zagrebački gradonačelnik Milan Bandić utjecao na upravu Zagrebačkog holdinga da zaposli Svetimira Marića, brata ministra državne imovine Gorana Marića.