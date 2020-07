Sukobi u SAD-u se nastavljaju: Koriste suzavce i šok bombe...

Prosvjedi su izbili u Austinu, Texasu, Kentuckyju, New Yorku, Omahi, Oaklandu i Los Angelesu u Kaliforniji te u Richmondu u Virginiji, gdje je interventna policija ispalila kemijska sredstva na sudionike marša

<p>Američka policija koristila je šok bombe i suzavac protiv prosvjednika u gradovima širom SAD-a, nakon što je <strong>Donald Trump </strong>poručio da će znatno povećati broj saveznih agenata u velikim gradovima pogođenima nasilnim prosvjedima.</p><p>Prosvjedi protiv rasizma i policijske brutalnosti, koje je potaknulo ubojstvo nenaoružanog crnca <strong>Georgea</strong> <strong>Floyda </strong>u Minneapolisu, izbili su u vrijeme dok se američki predsjednik Trump bori za ponovni izbor protiv demokratskog kandidata <strong>Joea Bidena</strong>. Jedna od glavnih Trumpovih predizbornih parola je 'zakon i red'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Prosvjedi zbog smrti Georgea Floyda</strong></p><p>Prosvjedi su izbili u Austinu, u Texasu, Louisvilleu u Kentuckyju, New Yorku, Omahi, Oaklandu i Los Angelesu u Kaliforniji te u Richmondu u Virginiji, gdje je interventna policija, prema američkim medijima, ispalila kemijska sredstva na sudionike marša Black Lives Matter (Crni životi vrijede).</p><p>U Seattleu su se dogodile ponovljene male detonacije u određenim ulicama, a prosvjednici su zapalili prikolice građevinske tvrtke koja gradi maloljetnički zatvor, piše AFP. Prosvjednici su isjekli automobilske gume i razbili prozore prikolica. Dobro oklopljena policija napala je prosvjednike, od kojih su neki nosili kišobrane kako bi se obranili od suzavca.</p><p>Policija Seattlea je rekla kasno u subotu da je uhitila 45 osoba zbog prosvjeda, koji su označeni kao pobuna, stoji na službenom Twitter računu policije. Čelnica policije u Seattleu Carmen Best molila je stanovnike da 'u miru dođu u grad' te je kritizirala nasilne prosvjede.</p><p>- Pobunjenici nemaju nikakvo poštovanje prema sigurnosti zajednice, prema sigurnosti policajaca ili sigurnosti poslovnih radnji i imovine koju uništavaju - kazala je, prenose lokalni mediji.</p><h3>Savezni agenti u Portlandu</h3><p>Policija i savezni agenti suzavcem su rastjerali prosvjednike južno od Portlanda rano u subotu, koji su prosvjedovali protiv Trumpovog slanja saveznih snaga među prosvjednike. Gotovo dva mjeseca traju prosvjedi protiv rasizma i policijske brutalnosti u najvećem gradu države Oregon.</p><p>Trumpovo slanje saveznih agenata u Portland ne podupiru lokalni dužnosti koji to smatraju prekoračenjem ovlasti savezne vlade i znakom autoritarizma. Prosvjedi u petak većinom su bili mirni, ali su ipak završili sukobom s policijom, a upotrijebljene su šok bombe i suzavac.</p><p>Portlandska policija potvrdila je da je muškarac izboden nožem, a osumnjičenog su 'zadržali prosvjednici' prije no što su ga uhitili policajci, navodi se u priopćenju. Žrtva je prevezena u bolnicu s teškim ozljedama.</p><h3>'Mali zeleni čovjek'</h3><p>Ranije je prosvjednik, s kojim je razgovarao AFP, kritizirao prisustvo saveznih agenata u gradu te je podržao pokret Black Lives Matter.</p><p>- Ne sviđa mi se ovo što se događa ovdje, to što Trump radi - kazao je pedesetpetogodišnji zrakoplovni inženjer, dodajući da ne 'želi doći blizu malog zelenog čovjeka', odnosno saveznih agenata.</p><p>Glavni inspektor ministarstva pravosuđa, koji je zadužen za internu kontrolu, u četvrtak je otvorio službenu istragu o slanju saveznih agenata, ali je savezni sudac u Oregonu u petak odbio zahtjev države Oregon za zaustavljanjem slanja agenata.</p>