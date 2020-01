'Sulejmani je ubio na tisuće Amerikanaca, a Iranci ga mrze'

Američki predsjednik Donald Trump odlučio je na Twitteru braniti svoju odluku o ubojstvu Kasema Sulejmanija, tvrdeći da moćni zapovjednik Kudsovih snaga stoji iza smrti "tisuća ljudi", među kojima su američki državljani, ali i njegovi sunarodnjaci Iranci.

Sulejmani je "ubio ili teško ranio tisuće Amerikanaca tijekom duljega razdoblja te ih je planirao ubiti još mnogo", napisao je Trump.

"Bio je izravno i neizravno odgovoran za smrt milijuna ljudi, uključujući nedavno i velik broj prosvjednika ubijenih u Iranu", dodao je.

Aktualni američki predsjednik također je kazao da Sulejmanija "ljudi mrze i boje ga se i u njegovoj vlastitoj zemlji".

"Već je odavno trebao biti ubijen!", kazao je Trump.

Generala Kasema Sulejmanija, zapovjednika elitnih snaga Kudsa u sklopu Iranske revolucionarne garde, ubile su u petak američke snage u Iraku.

Pentagon je potvrdio da je ubijen "po nalogu predsjednika", prenosi BBC.

General Sulejmani nalazio se u automobilu u prostoru bagdadske zračne luke, u pratnji lokalnih milicija koje podržava Iran, kad je pogođen u američkome zračnom napadu.