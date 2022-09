Suludi šou na ruskoj TV: 'Trebali smo baciti nuklearku na London kad je bio sprovod Elizabete II.'

Ruska državna televizija nastavlja s propagandom i prijetnjama prema svakome tko agresiju na Ukrajinu ne gleda kao na specijalnu vojnu operaciju oslobođenja.

Voditeljica Olga Skabajeva, Putinova lutkica, smatra da je Rusija trebala baciti nuklearnu bombu na London u ponedjeljak, kad je bio sprovod kraljice Elizabete.

Sve je počelo tako što je šaroliko društvo na ruskoj državnoj televiziji komentiralo riječi američkog predsjednika Joea Bidena, koji je rekao Putinu da ni slučajno ne pomisli koristiti nuklearno oružje u Ukrajini.

Andrej Guruljov, zastupnik Dume, rekao je da Biden priča gluposti, na što je voditeljica emisije radosno uskliknula:

- Trebali smo to napraviti danas, kad je sprovod kraljice! Svi najvažniji ljudi su tamo - rekla je Olga.

Pogledajte snimku

Hoće li i tu pustinju braniti člankom 5.?

Složili su se da je Britanija uzrok svog zla.

- Neka mi Bog oprosti, ali kad Britaniju pretvorimo u pustinju poput Marsa, hoće li tu pustinju braniti člankom 5. NATO saveza? Neće ništa ostati od nje. Kako je ono zovu, neosvojivi otok? Svi će pokleknuti. Britanija je isto nuklearna sila i ima dosta nuklearnog oružja, ali njihove 245 nuklearne bojeve glave bile bi odmah uništene i u tom smo smislu puno moćniji - rekao je zastupnik Dume Guruljov.

No Guruljov bi radije gađao - Berlin.

- Što nas očekuje u Ukrajini? Naša pobjeda. Danas sam čuo nekoga kako govori "ako ne pobijedimo". To nije opcija. Mi ćemo pobijediti i preživjeti, po bilo kojoj cijeni. Sve je više plaćenika u okolici Harkiva, po našim procjenama oko 50 posto. To znači da im nedostaje resursa i ljudstva. Nemaju dovoljno snaga, to je jednostavno tako. Svugdje su ukrajinska trupla. Neću se veseliti što ih uništavamo. Mi svi vjerojatno tamo znamo nekoga ili imamo rodbinu. Ali danas nemamo izbora nego ih uništiti. Američki predsjednik Joe Biden rekao je "Ako Rusija upotrijebi nuklearno oružje u Ukrajini..." Želi li on reći da bismo mogli upotrijebiti nuklearno oružje u Ukrajini? Možda ćemo ih koristiti, ali ne u Ukrajini. Trebamo pričati o tome. Nijemcima je već hladno, a zima stiže. Trebali bi shvatiti da ako bude udara u centre donošenje odluka, to će biti na Berlin koji je glavni centar. Ne samo da će im se kuća smrznuti, nego će cijela nacija biti u potpunom kaosu što će dovesti do njihove propasti.

- Biden govori da će po stavki 5 biti reakcije, ali ako pretvorimo britansko otočje u marsovsku pustinju u roku tri minute, koristeći taktičko nuklearno oružje, za koga će koristiti članak pet? Za državu koja više ne postoji koja je sad pustinja? Neće odgovoriti. Ne trebamo se bojati toga. Mi se uspješno možemo braniti od njihovih napada. Ako, ne daj Bože, NATO ode tamo, morat ćemo razmotriti tu opciju - dodao je.

Najčitaniji članci