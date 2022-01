Sjeverna Koreja ispalila je u utorak u more nedaleko svoje istočne obale nešto što se čini da bi mogle biti dvije krstareće rakete, priopćio je Južnokorejski vojni stožer.

Vojska Južne Koreje vrši procjenu kako bi utvrdila prirodu lansiranih projektila, dodaje se u priopćenju.

Bilo bi to peto po redu testiranje raketa te izolirane države od početka godine, nakon što je sjevernokorejski čelnik Kim Jong Un najavio da će ojačati svoju vojsku najsuvremenijom tehnologijom, i to u vrijeme kada je došlo do zastoja u pregovorima s Južnom Korejom i Sjedinjenim Državama.

Glavni tajnik UN-a izrazio je zabrinutost zbog intenziviranja testiranja projektila, a administracija američkog predsjednika Joea Bidena uvela je nove sankcije Sjevernoj Koreji.

UN-ove sankcije Pjongjangu ne zabranjuju Sjevernoj Koreji lansiranje krstarećih raketa.

Kina i Rusija vrše pritisak na Vijeće sigurnosti UN-a da Pjongjangu ukine zabranu izvoza kipova, plodova mora i tekstila, te povisi ograničenje na uvoz rafinirane nafte.

Sjeverna Koreja kazala je da je otvorena za pregovore, ali samo ako SAD i ostale zemlje odustanu od "neprijateljskih politika" kao što su sankcije i vojne vježbe.