Sunčano i toplo prema kraju tjedna, na moru s jakom burom

Sunčano i toplo prema kraju tjedna, na moru s jakom burom
Sunčan i topao dan u Dubrovniku | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Na Jadranu nas očekuje umjerena do jaka bura, koja će prijepodne lokalno imati i olujne udare. Unatoč vjetrovitim uvjetima, temperature će se kretati između 16 i 21 °C

Danas nas u Hrvatskoj očekuje pretežno sunčano vrijeme, no u unutrašnjosti zemlje poslijepodne će se pojaviti i umjerena naoblaka. Vjetar će u većini krajeva biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dok će na istoku povremeno puhati sjeverozapadnjak koji može biti jak u poslijepodnevnim satima.

Na Jadranu nas očekuje umjerena do jaka bura, koja će prijepodne lokalno imati i olujne udare. Tijekom poslijepodneva vjetar će se okretati na sjeverozapadni, a navečer će slabjeti. Unatoč vjetrovitim uvjetima, temperature će se kretati između 16 i 21 °C, što će pružiti ugodne proljetne uvjete diljem zemlje.

U Zagrebu će prevladavati pretežno sunčano vrijeme, a poslijepodne se očekuje prolazno umjerena naoblaka. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni, a najviša dnevna temperatura doseći će oko 19 °C.

Ovaj proljetni dan donosi stabilno i toplo vrijeme, ali budite oprezni zbog moguće jake bure na Jadranu, osobito u prijepodnevnim satima. Preporučuje se pratiti lokalne prognoze i prilagoditi aktivnosti vremenskim uvjetima.

Pretežno sunčano, na istoku uz umjerenu naoblaku čeka nas u petak. Vjetar će biti slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni i sjeverni. Na Jadranu će mjestimice puhati umjeren sjeverac i bura, od sredine dana sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, na otocima i jak.

Najniža temperatura zraka između 2 i 7 pa je još u Gorskoj Hrvatskoj lokalno moguć slab mraz pri tlu, na Jadranu od 8 do 13 °C.

Najviša dnevna većinom između 19 i 24 °C.

*uz korištenje AI-ja

Komentari 1
