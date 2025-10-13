Sunčano i toplo, temperature idu do 24 stupnja, ali je DHMZ ipak izdao žuta upozorenja

Hrvatsku u ponedjeljak očekuje vrijeme s ugodnim temperaturama i stabilnim uvjetima u većini krajeva. U unutrašnjosti će prevladavati djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, dok će na istoku zemlje povremeno biti i povećane naoblake. Na Jadranu će prevladavati pretežno sunčano.

Vjetar će u unutrašnjosti biti slab, a u Slavoniji povremeno i umjeren sjeverozapadni. Duž Jadrana očekuje se slaba do umjerena bura, koja će sredinom dana ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura zraka na kopnu kretat će se između 15 i 20 °C, dok će na Jadranu biti nešto toplije, od 20 do 24 °C. U Zagrebu će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, slabim vjetrom i najvišom dnevnom temperaturom između 18 i 20 °C.

DHMZ je za ponedjeljak izdao žuto upozorenje zbog jakog vjetra za Kvarner i Velebitski kanal.

