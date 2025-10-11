Obavijesti

Idealno vrijeme za kavu na terasi! Nema kiše, a temperature skaču do 25 °C

Piše Ivan Jukić,
Karlovac: Sun?an jesenski dan | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), vikend pred nama donosi pretežno sunčano i ugodno toplo vrijeme, idealno za boravak na otvorenom

U subotu se očekuje pretežno sunčano, uz mjestimice umjerenu, a na istoku prolazno povećanu naoblaku. Ujutro je ponegdje moguća magla, osobito u nizinama unutrašnjosti. Vjetar će biti slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, dok će na Jadranu puhati slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, a prijepodne bura mjestimice može biti i jaka.

Najviša dnevna temperatura kretat će se između 17 i 22 °C, a na Jadranu od 21 do 25 °C.

Foto: DHMZ

Nedjelja će donijeti nastavak stabilnog vremena. Bit će pretežno sunčano, uz povremenu umjerenu naoblaku u unutrašnjosti i lokalnu jutarnju maglu. Vjetar će većinom biti slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati mjestimice umjerena bura, a poslijepodne će se okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar uz obalu.

Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 5 i 10 °C, na Jadranu od 12 do 16 °C, dok će najviša dnevna dosezati od 16 do 20 °C, a na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije do 24 °C.

Foto: DHMZ

Meteorolog Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a, u izjavi za HRT istaknuo je kako će nedjelja na kopnu biti većinom sunčana, uz jutarnju maglu i ugodno dnevno toplinu.

– Početkom idućeg tjedna očekuje se djelomice sunčano vrijeme s promjenjivom naoblakom, ponegdje i s malo kiše, a temperature će biti nešto niže. Vjetar uglavnom slab sjeveroistočni, kazao je Kozarić.

Na Jadranu će, dodaje, nastaviti prevladavati sunčano vrijeme uz slabu do umjerenu buru i sjeverozapadnjak, dok će u utorak bura ojačati, a mjestimično može biti i više oblaka.

Unatoč blagom padu temperature, vrijeme će i dalje biti ugodno toplo, savršeno za rani jesenski ugođaj na obali.

