Vjetar uglavnom slab, u istočnoj Hrvatskoj do umjeren jugoistočni, u Dalmaciji i jugozapadni...
POGODNO I ZA KUPANJE
Sunčano i vruće: Evo kakve nas temperature očekuju za vikend
Čitanje članka: < 1 min
Sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla koje lokalno može biti i na obali, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za subotu.
Vjetar uglavnom slab, u istočnoj Hrvatskoj do umjeren jugoistočni, u Dalmaciji i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32 °C.
Temperature mora diljem obale se kreću od 23 do 24 stupnja Celzijusa.
A što nas očekuje sutra?
Pretežno sunčano, ujutro ponegdje magla, uglavnom u kopnenim područjima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, a na Jadranu i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, u Lici i malo niža, na moru od 16 do 21 °C. Najviša dnevna uglavnom između 27 i 32 °C.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+