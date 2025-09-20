Obavijesti

POGODNO I ZA KUPANJE

Sunčano i vruće: Evo kakve nas temperature očekuju za vikend

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Sunčano i vruće: Evo kakve nas temperature očekuju za vikend
Lijepo i sunčano vrijeme u Zadru | Foto: Sime Zelic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Vjetar uglavnom slab, u istočnoj Hrvatskoj do umjeren jugoistočni, u Dalmaciji i jugozapadni...

 Sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla koje lokalno može biti i na obali, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za subotu. 

Vjetar uglavnom slab, u istočnoj Hrvatskoj do umjeren jugoistočni, u Dalmaciji i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32 °C.

Temperature mora diljem obale se kreću od 23 do 24 stupnja Celzijusa.

A što nas očekuje sutra?

Pretežno sunčano, ujutro ponegdje magla, uglavnom u kopnenim područjima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, a na Jadranu i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, u Lici i malo niža, na moru od 16 do 21 °C. Najviša dnevna uglavnom između 27 i 32 °C.

