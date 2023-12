Jutros se smrzavali na minus 7, za vikend stiže snijeg i u nizine, a onda novi udar, jugo i kišurina

Gračac i Bednja jutros su u 7 sati bili najhladnija mjesta u Hrvatskoj sa minus 7 Celzija, a minusi su zabilježeni gotovo posvuda u unutrašnjosti, zajedno s mjestimice gustom maglom. Ona će biti moguća još u unutrašnjosti, osobito u središnjim predjelima i Lici tijekom jutra, no kasnije nas čeka djelomice i pretežno sunčano vrijeme.

Navečer će na sjevernom Jadranu biti više oblaka i ponegdje malo kiše. Puhat će uglavnom slab vjetar, još ujutro na Jadranu umjerena bura. Najviša dnevna temperatura većinom od nula do pet na kopnu te od devet do 13 °C na obali i otocima.

Za Karlovačku i Zagrebačku regiju upaljen je žuti meteoalarm zbog guste magle.

U nastavku slijedi detaljnija, HRT-ova, prognoza za petak i nadolazeće dane.

U petak će na istoku Hrvatske biti razmjerno hladno, a jutarnje će se temperature kretati od -4 do -1 °C. Ujutro je moguć i mraz, mjestimice maglu te niski oblaci iz kojih lokalno postoji mogućnost i za slabe oborine. Danju će, osobito u zapadnijim predjelima, biti i duljih sunčanih razdoblja.

Mjestimična sunčana razdoblja sredinom dana i u središnjoj Hrvatskoj. U prvom dijelu dana magla će biti česta, ujutro je ponegdje moguća i poledica. Shodno tome, potreban je veći oprez u prometu. I danju će biti razmjerno hladno, osobito u krajevima s dugotrajnom maglom.

Na zapadu zemlje bit će djelomice sunčano, ujutro po kotlinama i maglovito, no popodne će sa zapada dolaziti sve više oblaka, pa već ponegdje u Istri može pasti i malo kiše. U gorju će jutro biti najhladnije, temperatura zraka od -7 do -4, °C a danju temperatura između 2 i 4 °C, na sjevernom Jadranu od 10 do 12 °C, mjestimice uz umjerenu buru.

Bura i slab do umjeren sjeverni vjetar puhat će i u prevladavajuće sunčanoj Dalmaciji. Ujutro u unutrašnjosti mraz, a danju će temperatura zraka porasti na vrijednosti od 8 do 13 °C na ponekim otocima.

Podjednake vremenske prilike i na jugu Hrvatske; pretežno sunčano, lokalno uz umjerenu buru te uglavnom malo valovito more i najvišu temperaturu zraka od 10 do 13 °C, a ujutro će u krajevima udaljenijima od mora biti oko 0 °C.

Od nedjelje ponovno promjena

- U subotu na Jadranu također uglavnom bez oborine - malo kiše bit će tek ponegdje na sjevernom dijelu. No u nedjelju jača jugozapadnjak i jugo te će kiša biti česta, lokalno moguće i obilna. Ponedjeljak donosi smirivanje vremena, ali s jugom i daljnji porast temperature zraka.

- I u unutrašnjosti od nedjelje dotok toplijeg zraka uz povremeno umjeren jugozapadnjak i čestu kišu, koja se još u noći i ujutro lokalno može smrzavati na hladnom tlu. Subota pak hladna, mjestimice uz maglu, na sjeveru zemlje i u Gorskome kotaru ujutro nakratko i snježne pahulje- prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.