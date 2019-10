Sunita se igrala pištoljem, ubila biznismena pa skočila sa zida?

Bivša Miss Hercegovine, 21-godišnja Sunita Hindić - Bošnjaković, policiji je na ispitivanju navodno rekla da nije željela ubiti ugostitelja Nina Ivankovića (55) te kako je sve bio 'splet nesretnih okolnosti'.

Kako piše Haber.ba, ona je istražiteljima rekla kako nije namjerava ubiti Ivankovića, da ne zna zbog čega je to učinila, jer 'se samo malo igrala pištoljem'.

Nakon što se u petak navečer predala policiji u Turbetu, Sunitu su, zbog sumnje da je ubila Nina Ivankovića, vlasnika motela “Villa Ivanković” u mjestu Buna kraj Mostara, ispitali policajci Hercegovačko-neretvanskog kantona. Zbog bijega joj je određen jednomjesečni pritvor.

Potvrdio je to za Dnevni avaz nakon ročišta Marin Zadrić, sudac Kantonalnog suda Mosta. Iako se na ročištu njezina obrana, s poznatom mostarskom odvjetnicom Nadom Dalipagić na čelu, usprotivila prijedlogu za određivanje pritvora jer, kako je navedeno, osumnjičena nema gdje pobjeći, posebno zbog činjenice da su joj slomljene obje noge.

Često je mijenjala adrese

Sudac Zadrić uvažio je prijedlog tužiteljstva, u kojem je navedeno da postoji mogućnost bijega osumnjičene, s obzirom na to da je često mijenjala adrese stanovanja i lokacije. Da je zadobila lomove kostiju oba stopala, utvrđeno je i danas u mostarskoj bolnici, nakon što je to zatražilo tužiteljstvo.

Sunita, nakon što se u petak navečer predala policiji u Turbetu kraj Travnika, u Mostar je dovezena s gipsom na nogama i u invalidskim kolicima. Iako je istražiteljima rekla da je skočila s trećeg kata ‘Ville’ nakon što je shvatila da je ubila Ivankovića, i to u rijeku Bunu, oni su u to odmah posumnjali, s obzirom na to da se između objekta i rijeke nalazi dvoetažna terasa.

Prema preliminarnim rezultatima istrage, Hindić - Bošnjaković, kad se odlučila na bijeg, najvjerojatnije je skočila sa zida uz “Villu”, gdje su nađeni njezine štikle i tragovi krvi. Inače, obrana na ovu odluku ima pravo žalbe u roku od 24 sata što će, prema informacijama, iskoristiti. Ivanković je ubijen u petak hicima iz vatrenog oružja u svojemu motelu, a kako se neslužbeno saznaje, ubijen je s leđa. Pored njega policija je pronašla pištolj, a na mjestu zločina uhitili su muškarca.

Citirala je Dostojevskog

Za brojne tabloide Sunita, čije ime znači osoba s dobrim djelima, izjavljivala je da je bila u drugom stanju te da je otac djeteta srbijanski pjevač Stefan Jakovljević i da ju je on navodio na prostituciju. Prema vlastitim izjavama, pokušavala je započeti i pjevačku karijeru te je, navodno, snimila nekoliko pjesama, ali nije se probila na estradu, a na svojem Facebooku citirala je i Dostojevskog.